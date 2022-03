Verhandlungen der Außenminister Kein Fortschritt, aber weitere Gespräche Stand: 10.03.2022 11:32 Uhr

Die Erwartungen an das Treffen der Außenminister Lawrow und Kuleba in der Türkei waren bereits im Vorfeld gering: Bei dem Gespräch gab es nach Angaben beider Seiten keine Fortschritte, die Bemühungen sollen aber weitergehen.

Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn haben die Außenminister Russlands und der Ukraine direkt miteinander gesprochen: Auf Initiative des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu trafen sich Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba in Antalya. Dabei gab es nach Angaben Kulebas keine entscheidenden Fortschritte. Es sei auch nicht gelungen, humanitäre Korridore für die Stadt Mariupol zu vereinbaren, sagte Kuleba nach dem Treffen.

Die Ukraine sei bereit, sich auch weiterhin für eine Beendigung des Krieges zu engagieren. Das Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen nannte Kuleba leicht und schwierig zugleich: leicht, weil Lawrow an seiner traditionellen Rhetorik festgehalten habe, schwierig, weil er selbst sein Bestes gegeben habe. Die Gespräche sollten fortgesetzt werden.

Lawrow kitisiert den Westen

Lawrow erklärte nach dem Treffen, er habe auf die bereits vorgelegten Vorschläge seines Landes verwiesen. Man wolle dazu eine Antwort haben. Zudem sei über humanitäre Fragen gesprochen worden. Dem Westen warf er gefährliches Verhalten vor: Die Ukraine werde mit tödlichen Waffen versorgt, und es sei unklar, wem die gelieferten Raketenwerfer in die Hände fallen könnten. Der Militäreinsatz seines Landes in der Ukraine verlaufe nach Plan, so Lawrow weiter.

Kuleba trug bei dem Treffen nach Angaben seines Ministeriums drei Hauptforderungen der Ukraine vor: "Einen sofortigen Waffenstillstand, eine Verbesserung der humanitären Lage in Mariupol, Charkiw, Sumy, Wolnowacha und anderen ukrainischen Städten, einen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine." Die genannten Städte stehen alle unter schwerem Beschuss der russischen Streitkräfte, viele Zivilisten sind dort eingeschlossen.

Selenskyj betonte Kompromissbereitschaft

Die russische Regierung hatte zuletzt von "Fortschritten" in Verhandlungen mit der ukrainischen Seite gesprochen und anders als vorher versichert, nicht den Sturz der Regierung in Kiew anzustreben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte seinerseits seine Kompromissbereitschaft deutlich und rückte von der Forderung nach einem NATO-Beitritt seines Landes ab.

Eskalation verhindern

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich wiederholt als Vermittler in dem Konflikt zwischen Moskau und Kiew angeboten. Die Türkei sei nach wie vor in der Lage, "sowohl mit der Ukraine als auch mit Russland" zu sprechen, betonte Erdogan am Mittwoch.