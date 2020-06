Vor der Küste Tunesiens ist ein Boot mit mehr als 50 Flüchtlingen an Bord gekentert. Wie viele der Insassen bei dem Unglück starben, ist noch unklar. Die Migranten wollten offenbar nach Italien.

Vor der tunesischen Küste ist ein Schiff mit Flüchtlingen an Bord gekentert. Wie viele Menschen bei dem Unglück starben, ist noch unklar.

Der italienische Rundfunk berichtete, dass nahe der tunesischen Hafenstadt Sfax 34 Leichen geborgen worden seien, darunter auch 22 Frauen, eine von ihnen hochschwanger. Auch drei Kleinkinder zählen demnach zu den Opfern.

Mehr als 50 Menschen auf einem Boot für 20 Passagiere

Die Nachrichtenagentur Reuters sprach unter Berufung auf Angaben des Zivilschutzes von mindestens 46 Todesopfern. Demnach wurden die ersten Toten bereits am Dienstag geborgen, seitdem habe sich die Opferzahl weiter erhöht.

An Bord sollen sich vor allem Flüchtlinge aus Tunesien, von der Elfenbeinküste und aus Ländern südlich der Sahara befunden haben. Die Nachrichtenagentur dpa berichtete über mindestens 52 Menschen an Bord, Reuters von 53. Das Boot sei lediglich für den Transport von 20 Passagieren geeignet gewesen.

Kaum Rettungseinsätze durch Corona-Krise

Das Ziel der Migranten war den Berichten nach wohl Italien. Die italienische Zeitung "Repubblica" schrieb, dass libysch-tunesische Schleuserorganisationen vermehrt in Libyen gestrandete Flüchtlinge nach Tunesien bringen, um sie von dort über das Mittelmeer nach Italien zu schicken.

Der Einsatz von Hilfsorganisationen auf dem Mittelmeer wird derzeit durch die Corona-Krise erschwert. So hatte Italien Anfang April seine Häfen für Schiffe der Seenotretter geschlossen. Trotzdem versuchen offenbar mehr Menschen die Flucht nach Europa. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums von Ende Mai sind in den ersten Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dreimal so viele Flüchtlinge angekommen.