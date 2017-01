Der neue US-Präsident Trump lässt seinen scharfen Worten Taten folgen. Er unterzeichnete ein Dekret zum Ausstieg seines Landes aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP. Damit setzt er eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen um.

Die USA machen den angekündigten Rückzug aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP wahr. Der neue US-Präsident Donald Trump unterzeichnete einen entsprechenden Erlass. Schon die Ankündigung hatte bei den US-Handelspartnern in Asien starke Irritationen ausgelöst.

Das Freihandelsabkommen TPP Zwölf Staaten hatten 2015 unter Führung der USA die größte Freihandelszone der Welt (TPP) beschlossen. Zu ihr sollen Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur, die USA und Vietnam gehören - nicht aber die großen APEC-Mitglieder China und Russland. Das Abkommen ist ausverhandelt, kann aber nicht umgesetzt werden, so lange aus den USA kein grünes Licht kommt.

Das TPP-Abkommen ist von zwölf Staaten einschließlich der USA unterzeichnet worden, aber noch nicht in Kraft getreten. Sein Abschluss war ein Herzstück der Agenda von US-Präsident Barack Obama, der damit die wirtschaftlichen Verbindungen der USA zu Asien stärken wollte.

Trump hatte im November gesagt, an die Stelle von TPP sollten bilaterale Handelsabkommen treten. Mit welchen Ländern, sagte er nicht.

Fokus heute: Wirtschaft

Auch sonst stand die Wirtschaft zu Beginn der ersten Arbeitswoche des neuen Präsidenten im Fokus. Am Vormittag traf er sich mit führenden Geschäftsleuten, um über die Produktion in den USA zu sprechen.

Bei dem Treffen im Roosevelt Room des Weißen Hauses sagte Trump, Unternehmen würden "Vorteile" erhalten, wenn sie ihre Produkte in den Vereinigten Staaten herstellen ließen. Mit einem Abbau der Regulierungen für die US-Wirtschaft um 75 Prozent wolle er die Produktion im Inland fördern. Welche Bereiche genau betroffen sind und ob es um Gesetze oder Vorschriften geht, sagte Trump nicht. Der Fokus seiner ersten Arbeitswoche im Amt solle auf den Themen Arbeitsplätze und nationale Sicherheit liegen, twitterte Trump.

Hohe Strafzölle

Unternehmenssteuern sollen auf 15 bis 20 Prozent gesenkt werden, sagte Trump. Wenn ein Unternehmen die USA verlasse und seine Produkte danach in den USA verkaufen wolle, müsse es hohe Strafzölle bezahlen. "Alles, was sie tun müssen, ist zu bleiben", sagte Trump. Angesichts der reduzierten Steuern und abgebauten Regulierungen gebe es für Firmen keinen Grund mehr, außerhalb der USA zu produzieren.

Klage gegen Trump eingereicht

Unterdessen haben Verfassungsrechtler in den USA angekündigt, eine Klage gegen Trump im Zusammenhang mit seinen Geschäftsinteressen einzureichen. Die liberale Überwachungsorganisation "Citizens for Responsibility and Ethics in Washington" wirft dem neuen Staatsoberhaupt vor, dass Einkünfte seiner Hotels und anderer Geschäfte gegen eine Klausel verstoßen, wonach Amtsträger keine Geschenke oder Nebeneinkünfte von ausländischen Regierungen annehmen dürfen. Laut "New York Times" fürchtet die Organisation Einflussnahme ausländischer Mächte auf die US-Politik.

Präsidentensohn Eric Trump, der dem Familiengeschäft als Vizepräsident vorsteht, wehrte sich gegen die Vorwürfe. "Das ist reine Schikane zu politischen Zwecken, und, ehrlich gesagt, finde ich das sehr, sehr traurig", sagte er in einem Interview am Sonntag. Trumps Anwälte argumentierten, die Klausel beziehe sich auf besondere Zuwendungen oder Geschenke, aber nicht auf die reguläre Bezahlung eines Hotelzimmers.