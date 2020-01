Hatte der iranische General Soleimani vor seiner Tötung wirklich einen Anschlag auf Botschaften geplant? Aussagen des US-Verteidigungsministers nähren Zweifel - doch Präsident Trump erneuert seine Vorwürfe.

US-Präsident Donald Trump hat angesichts wachsender Zweifel an seiner Begründung für die gezielte Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani den Angriff erneut gerechtfertigt. Auf Twitter betonte er, dass eine Attacke Soleimanis unmittelbar bevorgestanden habe. Er wies zugleich Spekulationen zurück, dass es in seiner Regierungsmannschaft Unstimmigkeiten bei dem Thema gebe. Letztlich sei beides angesichts der "schrecklichen Vergangenheit" Soleimanis aber gar nicht wirklich wichtig, schloss Trump.

Esper relativiert Trumps Aussagen

Trumps Verteidigungsminister hatte den US-Präsidenten zuvor in Erklärungsnot gebracht. Mark Esper sagte im Sender CBS, er habe keine Beweise dafür gesehen, dass Soleimani Angriffe auf vier US-Botschaften geplant habe. Damit relativierte er Aussagen Trumps. Dieser hatte gegenüber dem Sender Fox News am vergangenen Freitag geäußert, dass "wahrscheinlich" die Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad angegriffen werden sollte - und ergänzte, dass es wohl wahrscheinlich vier Botschaften gewesen wären.

Auf die Frage nach einem konkreten Beweis für die von Trump angeführten angeblichen Pläne sagte Esper dagegen: "Ich habe in Bezug auf vier Botschaften keinen gesehen." Er betonte, Trump habe von einer Möglichkeit gesprochen. Der Präsident habe kein "spezifisches Beweismaterial" angeführt. Esper erklärte aber auch, die Einschätzung Trumps zu teilen. "Meine Erwartung war, dass sie es auf unsere Botschaften abgesehen haben." Er fügte hinzu: "Wir hatten Informationen, dass es innerhalb weniger Tage einen Angriff geben würde, der ein breites Ausmaß haben würde, mit anderen Worten: mehr als ein Land."

US-Verteidigungsminister Esper relativiert Aussagen über angebliche Beweise für iranische Angriffspläne

tagesschau 17:00 Uhr, 13.01.2020, Stefan Niemann, ARD Washington





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-645809~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Keine Grundlage, uns an den Rand eines Krieges zu führen"

Der demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus, Adam Schiff, der über den Einsatz von der US-Regierung unterrichtet wurde, kritisierte daraufhin, dass die Regierung offenbar auf Grundlage von Vermutungen einen riskanten Angriff durchführte. "Nun sagt Esper, es waren keine Geheimdienstinformationen, sondern nur Trumps persönliche Überzeugung", twitterte er. "Das ist keine Grundlage, um uns an den Rand eines Krieges zu führen." Die US-Demokraten hatten wiederholt Zweifel an der Begründung des Einsatzes gegen Soleimani vorgebracht und bemängelt, dass der Kongress vorab nicht konsultiert worden sei.

Trump wiederum kritisierte nun auf Twitter, die oppositionellen Demokraten und die Medien versuchten, "den Terroristen Soleimani zu einem wunderbaren Kerl zu machen". Dabei habe er, Trump, nur getan, "was seit 20 Jahren hätte getan werden sollen". Die "radikale Linke" - gemeint sind die Demokraten - verachtete alles, was er mache.

Die Lage am Persischen Golf war eskaliert, nachdem die USA Soleimani in der Nacht am 3. Januar in Bagdad gezielt getötet hatten. Der Iran hatte fünf Tage später mit einem - angekündigten - Raketenangriff auf zwei von den USA genutzte Militärstützpunkte im Irak geantwortet. Tote gab es dabei nicht. Als Reaktion auf den Angriff verkündete die US-Regierung am Freitag neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran.