liveblog Nahost-Krieg ++ Netanyahu weist Kritik zurück ++ Stand: 06.05.2024 04:41 Uhr

Der israelische Premier Netanyahu hat die internationale Kritik am Vorgehen im Gazastreifen zurückgewiesen. Laut der Palästinenser-Behörde gab es bei einem israelischen Angriff auf Rafah neun Tote. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in Rafah im südlichen Gazastreifen sind neun Palästinenser getötet worden, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die internationale Kritik am israelischen Vorgehen im Gazastreifen zurückgewiesen und auf das Selbstverteidigungsrecht seines Landes gepocht. "Kein noch so großer Druck, kein Beschluss eines internationalen Forums wird Israel davon abhalten, sich zu verteidigen", sagte Netanyahu anlässlich einer Zeremonie zum Holocaust-Gedenktag in der Gedenkstätte Yad Vashem.

Er verurteilte einen "Vulkan des Antisemitismus", der auf der ganzen Welt ausbreche. Sollte Israel gezwungen sein, "alleine zu stehen, wird Israel alleine stehen", betonte Netanyahu. Mit Verweis auf die Verfolgung und Vernichtung der Juden in Deutschland im Zweiten Weltkrieg sagte der israelische Regierungschef: "Heute stehen wir erneut Feinden gegenüber, die auf unsere Zerstörung aus sind."

