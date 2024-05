Im Alter von 79 Jahren "Titanic"-Schauspieler Hill gestorben Stand: 05.05.2024 17:06 Uhr

Der britische Schauspieler Bernard Hill ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er spielte unter anderem den Kapitän der "Titanic" im gleichnamigen Film sowie König Théoden in "Herr der Ringe".

"Titanic"-Schauspieler Bernard Hill ist mit 79 Jahren gestorben. Das berichtete der Sender BBC mit Bezug auf Hills Management. Hill wurde 1944 in Manchester geboren und spielte im Laufe seiner Karriere in zahlreichen Filmen, Fernsehproduktionen und am Theater.

International bekannt wurde Hill durch den weltberühmten Filmklassiker "Titanic" von James Cameron, der 1998 mit elf Oscars ausgezeichnet wurde. Darin spielte Hill den Kapitän Edward Smith.

In Peter Jacksons ebenfalls oscarprämierten Filmtrilogie "Herr der Ringe" spielte Hill in den Teilen "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme und "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" den König Théoden.