Streit um Migration Trump lässt Hilfszahlungen kürzen

Die USA haben drei mittelamerikanischen Staaten die Hilfen gekürzt. Hintergrund ist die Politik von Präsident Trump in Sachen Migration. Er wirft den Regierungen vor, Flüchtlinge Richtung USA zu schicken.

Die USA haben Hilfszahlungen an drei zentralamerikanische Länder gestrichen, denen Präsident Donald Trump Untätigkeit bei der Eindämmung von Migration vorwirft. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, es gehe um El Salvador, Guatemala und Honduras. Mit dem Schritt werde eine Direktive von Trump umgesetzt.

Aus diesen drei Ländern sind in den vergangenen Jahren Zehntausende Menschen vor Armut und Gewalt geflohen. Trump hatte den Regierungen am Freitag vorgeworfen, Migranten-Züge nach Norden geschickt zu haben. Die USA zahlten diesen Ländern "enorme Summen Geld", erhielten aber nichts zurück. Zuletzt waren deutlich mehr Zuwanderer an die Südgrenze der USA gekommen.

Um wieviel Geld es geht, ist nicht klar

Beendet würden Hilfsprogramme für die drei Länder aus den Haushaltsjahren 2017 und 2018, so der Sprecher des US-Außenministeriums. Das Haushaltsjahr 2018 endete bereits vor Monaten.

Der Sprecher erläuterte nicht, wie viel Geld durch die Maßnahme zurückgehalten wird. In den vergangenen zwei Jahren stellten die USA 1,3 Milliarden Dollar (1,16 Milliarden Euro) Entwicklungshilfen für Zentralamerika bereit, vor allem für die drei genannten Länder.