In mehreren Tweets hat der US-Präsident den Whistleblower in der Ukraine-Affäre angegriffen. Dem Geheimdienstausschuss-Chef, der den unbekannten Hinweisgeber anhören will, wirft Trump zudem Landesverrat vor.

Es ist gleich eine ganze Reihe von Tweets, die US-Präsident Donald Trump zum Wochenbeginn abgesetzt hat. Neben dem Handelskrieg mit China fokussierte er sich dabei vor allem auf die Vorwürfe gegen ihn in der Ukraine-Affäre - und sparte dabei nicht mit Anschuldigungen: Ein "Fake" - nichts weiteres als ein "Schwindel" - sei die Beschwerde des namentlich immer noch unbekannten Whistleblowers.

"Der Whistleblower wusste fast nichts", so Trump weiter. Die Beschreibung von Trumps Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, das im Zentrum des Skandals steht, beruhe auf Informationen aus zweiter Hand und sei "ein Betrug".

Aber auch gegen den Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, den Demokraten Adam Schiff, teilte Trump aus und warf ihm vor, das Telefonat mit Selenskyj völlig falsch dargestellt zu haben. Um dann zu fragen: "Festnahme wegen Landesverrats?"

Schiff hatte am Wochenende angekündigt, der Whistleblower sei bereit, in nicht-öffentlicher Sitzung auszusagen. Dies könne schon "sehr bald" geschehen, sagte er dem Sender "NBC". Allerdings müsse noch sichergestellt werden, dass die Anonymität des Whistleblowers gewährleistet bleibe.

Erste Zeugenaussagen noch diese Woche

In Washington geht man inzwischen davon aus, dass der Whistleblower (oder die Whistleblowerin) für den Geheimdienst CIA arbeitet. Er oder sie hatte im August bei einer internen Kontrollbehörde Beschwerde eingelegt und damit losgetreten, was für Trump in einem Amtsenthebungsverfahren münden könnte. Der Vorwurf lautet, dass Trump "die Macht seines Amtes" nutze, damit sich ein anderes Land zu seinen Gunsten in die US-Wahl 2020 einmische.

Die in der vergangenen Woche veröffentlichte interne Beschwerde hatte enthüllt, dass Trump den ukrainischen Präsidenten in einem Telefonat zu Ermittlungen ermuntert hatte, die seinem Rivalen Joe Biden von den US-Demokraten schaden könnten. Dabei geht es um frühere Geschäfte von Bidens Sohn Hunter in der Ukraine und angebliche Bemühungen Bidens, ihn vor der ukrainischen Justiz zu schützen.

Impeachment Trump: Wer war's?

Morgenmagazin, 30.09.2019, Verena Bünten, ARD Washington





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-601135~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Noch in dieser Woche sollen die ersten Zeugen im Kongress aussagen. Die Demokraten wollen, dass das Repräsentantenhaus möglichst noch vor Weihnachten darüber abstimmt, ob ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet wird. Ob Trump tatsächlich des Amtes enthoben wird, entscheidet allerdings der Senat. Und dort haben die Republikaner die Mehrheit.

Demokraten zu Impeachment: Whistleblower sagt „sehr bald“ aus

Martin Ganslmeier, ARD Washington

30.09.2019 07:18 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete das ARD-Morgenmagazin am 30. September 2019 um 05:39 Uhr.