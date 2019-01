Ende Januar findet das Weltwirtschaftsforum in Davos statt - ein Pflichttermin für jeden Staatschef einer Industrienation. Nicht so für US-Präsident Trump. Der bleibt wegen des Haushaltsstreits dieses Jahr in Washington.

US-Präsident Donald Trump hat seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos in diesem Jahr abgesagt. Wegen des Streits um den Mauerbau und den Haushalt im eigenen Land werde er vom 21. bis 25- Januar nicht in die Schweiz reisen, teilte Trump via Twitter mit. Zwar sei das Treffen in Davos sehr wichtig, aber er müsse "wegen der Unnachgiebigkeit der Demokraten bei der Grenzsicherheit und der Bedeutung der Sicherheit für unser Land" absagen.

FED warnt

Derweil wächst die Besorgnis wegen des anhaltenden Shutdowns - einer Haushaltssperre für einen Teil der Bundesbehörden. US-Notenbankchef Jerome Powell warnte vor erheblichem Schaden für die heimische Wirtschaft, sollte sich der Regierungsstillstand noch länger hinziehen. Eine "ausgedehnte" Stilllegung der Behörden würde sich in den Wirtschaftsdaten "ziemlich klar" widerspiegeln, sagte Powell in einer Rede in Washington.

Längster Shutdown der US-Geschichte?

Die Haushaltsblockade dauert inzwischen seit fast drei Wochen an, ausgelöst wurde sie durch den Streit zwischen US-Präsident Trump und den oppositionellen Demokraten um den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Am Samstag könnte der Shutdown zum längsten in der Geschichte der USA werden. Der bisherige Rekord lag bei 21 Tagen - 1996 unter Präsident Bill Clinton.