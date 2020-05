Corona in den USA Trump will schnelle Schulöffnungen

Trotz der Corona-Krise will US-Präsident Trump möglichst schnell zur Normalität zurückkehren. Dazu gehört für ihn auch eine rasche Öffnung der Schulen und Unis. Sein Chefberater Fauci sieht das allerdings anders.

Schulen und Universitäten in den USA sollten nach Ansicht von Präsident Donald Trump trotz der Coronavirus-Pandemie ab dem Herbst wieder für den Unterricht öffnen. Das neue Schuljahr solle wie geplant losgehen, zumal das Coronavirus "sehr wenig Auswirkungen" auf jüngere Menschen habe, sagte Trump zu Reportern im Weißen Haus.

Mit seinem Vorschlag widersprach Trump dem Ratschlag seines Chefberaters in der Corona-Krise, Anthony Fauci. Der Seuchenexperte hatte am Vortag in einer Senatsanhörung vor einer vorschnellen Lockerung der Corona-Restriktionen gewarnt. Es könne zu mehr Todesfällen und wirtschaftlichem Schaden führen, wenn die Regelungen, zu Hause zu bleiben, zu früh aufgehoben würden. Auch eine baldige Öffnung der Schulen und Universitäten sehe er skeptisch. "Wir wissen nicht alles über das Virus und wir sollten lieber vorsichtig sein, vor allem wenn es um Kinder geht", sagte er. Es gebe das "reale Risiko" einer neuen Infektionswelle, die sich nicht kontrollieren lasse.

Trumps Verhältnis zu Fauci ist angespannt. Allerdings weiß er, dass eine Entlassung Faucis auf enormen Gegenwind stieße.

Faucis Äußerungen "inakzeptabel"

Auch andere Experten warnen, dass es bislang noch unklar ist, welche Rolle Kinder und Jugendliche - die infolge einer Corona-Infektion relativ selten ernsthaft erkranken - bei der Verbreitung des Virus spielen. Zudem gibt es wachsende Sorge vor Fällen eines mysteriösen Entzündungssyndroms bei Kindern, das mit dem Erreger in Verbindung gebracht wird.

Trump nannte die Aussage des international anerkannten Epidemiologen Fauci "inakzeptabel". "Wir öffnen unser Land, die Menschen wollen es offen, die Schulen werden geöffnet sein", sagte der Präsident. Dem Regierungsberater warf er vor, es beim Thema Schulöffnungen "allen Seiten recht machen" zu wollen. Trump und Fauci waren schon häufiger unterschiedlicher Meinung, darunter bei der Effektivität bestimmter Medikamente, die getestet wurden, um eine Covid-19-Erkrankung zu behandeln. Gegenüber Vertrauten zeigte sich Trump auch verärgert über die positive Berichterstattung über Fauci in vielen Medien und seine Bereitschaft, dem Präsidenten zu widersprechen.

Trump bangt um Wiederwahl

Die Entscheidung zur Lockerung der Corona-Auflagen liege bei den Gouverneuren der 50 Bundesstaaten, Schulen seien dabei aber wichtig, erklärte Trump. "Ein Staat ist nicht offen, wenn die Schulen nicht geöffnet sind", sagte er. Die meisten Bundesstaaten planen derzeit, den Unterricht an Schulen und Universitäten nach dem Sommer wieder aufzunehmen.

Der Präsident wartet ungeduldig darauf, dass die US-Wirtschaft wieder voll hochfährt. Dabei hat er vor allem die Wahl im November im Blick, bei der er um eine zweite Amtszeit kämpft. Die USA sind mit rund 84.000 verzeichneten Todesopfern und 1,39 Millionen bestätigten Infektionsfällen das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

Viele Bundesstaaten haben ihre Auflagen seit Anfang Mai bereits gelockert - obwohl die Pandemie in vielen Landesteilen noch nicht unter Kontrolle ist. Andere Staaten und Städte, darunter zum Beispiel die Hauptstadt Washington und die stark betroffene Metropole New York, wollen ihre Auflagen frühestens im Juni lockern.