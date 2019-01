Ex-Anwalt Cohen Von Trump zur Lüge gedrängt?

Log Präsident Trumps Ex-Anwalt Cohen vor dem Kongress aus Loyalität zu ihm? Oder weil Trump es von ihm forderte? Letztere Version beinhaltet ein US-Medienbericht, der für Aufregung sorgt.

Die US-Demokraten verlangen Aufklärung über einen Bericht von "Buzzfeed News", wonach Präsident Donald Trump seinen langjährigen Anwalt Michael Cohen zur Lüge vor dem Kongress aufgefordert haben soll.

Der Demokrat Adam Schiff erklärte, die Vorwürfe seien die bislang schwerwiegendsten gegen den Präsidenten. "Wir werden tun, was notwendig ist, um herauszufinden, ob sie wahr sind", erklärte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus. Der demokratische Abgeordnete Joaquín Castro brachte ein Amtsenthebungsverfahren ins Spiel. Der ehemalige demokratische Justizminister Eric Holder äußerte sich ähnlich.

Trump warf Cohen vor, er lüge, um seine Gefängnisstrafe zu reduzieren. Auch sein persönlicher Anwalt Rudy Giuliani stellte Cohen als Lügner da.

Dem Fernsehsender Fox News sagte Weißes-Haus-Sprecher Hogan Gridley, die "BuzzFeed"-Geschichte sei "absolut lächerlich". Auf wiederholtes Nachfragen weigerte er sich aber, die zentrale Anschuldigung zu dementieren, dass Trump Cohen angewiesen habe, den Kongress zu belügen. Einer der Interviewer stellte fest: "Das war kein Dementi meiner Frage."

Lüge gestanden

"Buzzfeed" berichtete, Cohen habe dem Sonderermittler Robert Mueller gesagt, Trump habe ihn persönlich angewiesen zu lügen, um seine Beteiligung zu verschleiern. Das Team des Sonderermittlers habe durch Aussagen von Zeugen aus der Trump-Organisation sowie durch E-Mails, Textnachrichten und andere Dokumente von der Anweisung erfahren.

Da war ihre Welt noch in Ordnung: Trump und sein damaliger Anwalt Cohen im September 2016.

In dem Bericht von "Buzzfeed" geht es um den geplanten Bau eines Trump-Towers in Moskau, der letztlich nicht zustande kam. Cohen hatte im November eingeräumt, den Kongress in dieser Angelegenheit unter Eid angelogen zu haben. Er erklärte vor Gericht, noch bis ungefähr Juni 2016 versucht zu haben, eine Genehmigung der russischen Behörden für das Bauprojekt zu erhalten. Seine Bemühungen liefen also in der kritischen Phase von Trumps Wahlkampf weiter, während der sich der Unternehmer als Kandidat der Republikaner herauskristallisierte.

Cohen hatte im November vor Gericht angegeben, er habe aus Loyalität zu Trump gelogen. Er kooperiert in der Russland-Affäre mit Sonderermittler Mueller, der untersucht, ob es bei den mutmaßlichen Versuchen russischer Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 geheime Absprachen zwischen dem Trump-Lager und Vertretern Russlands gab und ob Trump mit der Entlassung von FBI-Chef James Comey die Justiz behindert hat.

Trump soll früheren Anwalt Michael Cohen angewiesen haben zu lügen

Martina Buttler, ARD Washington

