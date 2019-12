Während die Impeachment-Abstimmung lief, reiste US-Präsident Trump in den Bundesstaat Michigan, um sich vor seinen glühendsten Anhängern den Frust von der Seele zu poltern. Die feierten ihn - ohne wenn und aber.

Von Sebastian Hesse, ARD-Studio Washington, z.Zt. Battle Creek, Michigan

Battle Creek, Michigan, eine 50.000 Einwohner Stadt, ungefähr auf der Hälfte zwischen Detroit und Chicago, 600 Meilen von Washington entfernt. Während in der US-Hauptstadt das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in die Wege geleitet wird, nimmt der Präsident in Battle Creek ein Bad in der johlenden Menge.

“Hier fühlt es sich gar nicht so an, als würden wir impeached”, ruft Trump seinen Anhängern zu. Und das ist vermutlich auch der Grund, weshalb er den Abend lieber in Battle Creek verbringt, als auf dem Battleground, dem Schlachtfeld, Washington.

Sie glauben Trump aufs Wort

Hier aus Battle Creek stammt diese Dame, die stundenlang in der Eiseskälte angestanden hat, um den Präsidenten zu erleben. Andere sind von weither angereist: Aus Indiana kommt Christin. Sie liebt Trump. Der sei Präsident für die ganze Welt, weil er den politischen Sumpf trocken legt.

Über 5000 Menschen sind in die Kellog Arena gekommen, weil sie Trump abnehmen, wenn der behauptet, die Demokraten wollten ihn nur deshalb impeachen, weil sie seine Wiederwahl anders nicht verhindern können.

Trump habe sich nichts vorzuwerfen

Nur die Demokraten hätten für die Amtsenthebung gestimmt: Das zeige, dass es nur um Parteipolitik gehe. Um ihm Machtmissbrauch nachzuweisen. Dafür sei die Beweislage zu dünn.

Trump habe doch die Verschriftlichung seines umstrittenen Telefonats mit seinem ukrainischen Amtskollegen veröffentlicht: Das sei so wenig aussagekräftig, dass jeder etwas anderes hineinlesen könne, bedauert dieser Besucher. Die vom Trump-Hass zerfressenen Demokraten sollten sich lieber um das Wohl des Landes kümmern, meint er.

Donald Trump-Anhänger bei seinem Wahlkampf-Auftritt in Battle Creek, Michigan.

Seit Jahren seien die Demokraten untätig, sagt er, während Trump in kürzester Zeit sehr viel erreicht habe: Einen Wirtschaftsboom sondergleichen, ein Jobwunder.

Die Halle tobt wenn Trump tobt

“Mir gefällt auch, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt”, sagt Lisa. In der Halle tobt die Menge, wann immer Trump besonders heftig gegen seine Gegner austeilt.

Kein Präsident hat je so hart gearbeitet, meint er. Eine ehrliche Haut, die hält, was sie verspricht. Anders als Nancy Pelosi, die Chef-Demokratin und treibende Kraft beim Impeachment: Allein deswegen ist Pelosi Hassfigur Nummer eins für die Trump-Fans.

Die kann ich nicht ausstehen, sagt Christin, seit Trumps Wahl 2016 habe sie ihn absägen wollen. Präsident Trump jedenfalls verliert keine Zeit, die Schmach des Impeachment wieder wett zu machen: Der Wähler soll ihn im November mit einem fulminanten Wahlsieg rehabilitieren. In Battle Creek konnte man den Eindruck gewinnen, das könnte gelingen.