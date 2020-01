Zehntausende Iraner haben an einem Trauerzug für General Soleimani teilgenommen. Die Zeremonie in Ahwas im Südwesten des Landes wurde live im Fernsehen übertragen. Weitere Trauerzüge sind geplant.

In der südwestiranischen Stadt Ahwas haben die Trauerfeiern für den bei einem US-Drohnenangriff im Irak getöteten General Kassem Soleimani begonnen. In einer Live-Übertragung im iranischen Staatsfernsehen waren Zehntausende in schwarz gekleidete Trauernde zu sehen. Der Leichnam Soleimanis war in der Nacht nach Ahwas geflogen worden.

Weinende Männer und Frauen

Der iranischen Nachrichtenagentur Isna zufolge versammelte sich die Menge auf dem Mollawi-Platz. Fernsehaufnahmen zeigten weinende Männer und Frauen, die sich zu schiitischen Trauergesängen auf die Brust schlugen. Viele Teilnehmer des Trauerzugs hielten Flaggen in den iranischen Nationalfarben Grün, Weiß und Rot sowie Porträts des getöteten Generals in die Höhe.

Die Beisetzung Soleimanis ist für Dienstag in seiner Geburtsstadt Kerman geplant. Zuvor finden in mehreren iranischen Städten Trauerzeremonien statt, darunter auch in der Hauptstadt Teheran. An der Zeremonie in Teheran wird auch die iranische Führung teilnehmen.

Der Sarg mit dem Leichnam Soleimanis wurde nach Ahwas im Iran gebracht.

Iran kündigte Vergeltung an

Soleimani war in der Nacht zum Freitag bei einem US-Luftangriff nahe dem Flughafen von Bagdad getötet worden. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, der Angriff sei auf Anweisung von Präsident Donald Trump erfolgt, um weitere Angriffe auf US-Diplomaten und Einsatzkräfte zu verhindern.

Soleimani war einer der einflussreichsten Militärs seines Landes und Anführer der mächtigen Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden. Die Führung in Teheran kündigte "schwere Vergeltung" für den Tod des Generals an. US-Präsident Trump warnte den Iran vor Angriffen auf US-Bürger oder US-Einrichtungen und drohte mit US-Attacken auf iranische Ziele.