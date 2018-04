Zehn Tote in Toronto "Er mähte die Menschen einfach um"

Im kanadischen Toronto ist ein Wagen in eine Gruppe Fußgänger gerast. Zehn Menschen starben, der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Dramatische Bilder mitten aus Toronto. Ein schwarzgekleideter Mann steht neben einem weißen Lieferwagen, hält einen schwarzen Gegenstand Richtung Polizei. Ein Polizist richtet seine Waffe auf ihn und schreit: "Runter legen Sie sich hin. Runter auf den Boden." Der mutmaßliche Todesfahrer, wie sich später herausstellt, ein 25-jähriger Student des Seneca College schreit. "Töte mich. Kill me. Schieß mir in den Kopf."

Es ist das Ende verstörender Minuten in der größten Metropole Kanadas. Kurz zuvor war der Fahrer, den der Polizist schließlich überwältigte und festnahm, mit dem angemieteten Lieferwagen auf einer Strecke von mehr als einem Kilometer über einen Fußgängerweg gerast.

Mit diesem Transporter raste der Täter in die Menschenmenge.

Augenzeugen verfolgten, was dann passierte: "Er mähte einen Menschen nach dem anderen um. Eine Frau in einer Bushaltestelle, einen nach dem anderen", sagt Ali, ein junger Mann. Fassungslos verfolgten er und zahlreiche Passanten, wie der Wagen wie aus dem Nichts auf dem Gehweg auftauchte und ungebremst Fußgänger überrollte. Verletzte, Tote blieben zurück.

"Hier ist überall Blut"

Stunden später die traurige Gewissheit: Zehn Tote, 15 Verletzte. Der stellvertretende Polizeichef Pete Yuin steht neben Torontos Bürgermeister und bestätigt die Opferzahlen. Gegen 13.27 Uhr Ortszeit gingen bei der Polizei in Toronto die ersten Notrufe ein. Augenzeugen dachten zuerst, der Fahrer habe einen Herzinfarkt erlitten, merkten aber schnell, dass das Fahrzeug allem Anschein nach absichtlich in die Menschen gesteuert wurde.

"Eine Person wurde von dem Lieferwagen mitgeschleift. Hier ist überall Blut", sagt ein Augenzeuge. Er zittert, als er erzählt, was er an diesem Frühlingstag in Toronto sehen musste. Von den Ermittlungskräften bisher keinerlei Angaben über mögliche Motive, Hintergründe, über Herkunft und Alter des Fahrers.

Der Bürgermeister der Millionenstadt, der Finanzmetropole Kanadas, auch er fassungslos. Toronto, eine Stadt die für multikulturelles Leben und Vielfalt stehe. Unsere Bürger müssen jetzt zusammenstehen, so der Bürgermeister John Tory: "Das sind Dinge, mit denen wir nicht rechnen, nirgendwo. Aber ganz besonders nicht hier in Toronto."

Polizei war in erhöhter Alarmbereitschaft

Der Tatort ist weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen vor Ort, so die Behörden, werden Tage in Anspruch nehmen. Der stellvertretende Polizeichef erklärt, er werde zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen über den Fahrer oder mögliche Motive bekanntgeben. "Ich bitte jetzt alle Bürger, betet für die Opfer und helft der Polizei, diese Angelegenheit erfolgreich zu Ende zu bringen."

Kanadas Premier Justin Trudeau ist ebenfalls geschockt. Er sprach den Angehörigen und Opfern sein Mitgefühl aus. 18 Kilometer vom Anschlagsort ging zur selben Zeit gerade das G-7-Treffen der Außenminister im Beisein des deutschen Außenministers Heiko Maas zu Ende. Die Polizei war auch deshalb ohnehin in erhöhter Alarmbereitschaft.

Toronto: Lieferwagen rast in Menschenmenge

Georg Schwarte, ARD New York

