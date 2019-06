Im Rennen um das Amt des Tory-Parteichefs hat ein weiterer Kandidat seine Bewerbung zurückgezogen: Gesundheitsminister Hancock sich aus dem Rennen zurück. Damit ist das Bewerberfeld auf sechs geschrumpft.

Im Rennen um die Nachfolge von Theresa May an der Spitze der konservativen Tories in Großbritannien sind nur noch sechs Kandidaten dabei: Gesundheitsminister Matt Hancock teilte mit, er werde nicht mehr weiter an dem Auswahlverfahren um die Nachfolge von Theresa May teilnehmen. Er wolle nun herausfinden, welcher der beste Weg sei, um die Werte zu fördern, die ihm wichtig seien.

Enttäuschendes Ergebnis in erster Wahlrunde

In der ersten Runde zur Wahl des neuen Tory-Vorsitzenden war Hancock auf Platz sechs von sieben gelandet. Er sei nicht in einer Position, das Rennen zu gewinnen, sagte Hancock dem "London Evening Standard" zur Begründung seines Rückzugs.

Gesundheitsminister Matt Hancock zog sich aus dem Rennen zurück,

Er wollte vorerst keine Empfehlung für einen der verbliebenen Kandidaten geben. Hancock hatte sich gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen ausgesprochen. Einziger verbliebener Bewerber, der ebenfalls einen No-Deal-Brexit unbedingt verhindern will, ist nun Entwicklungshilfeminister Rory Stewart.

Johnson liegt vorn

Großer Favorit ist Ex-Außenminister Boris Johnson, der als Brexit-Hardliner gilt. Er erhielt bei der ersten Runde 114 Stimmen und gilt als gesetzt für die Stichwahl. Mit großem Abstand folgte Außenminister Jeremy Hunt mit 43 Stimmen auf Platz zwei. Eine Runde weiter sind auch Innenminister Sajid Javid, Umweltminister Michael Gove, Ex-Brexitminister Dominic Raab und Entwicklungshilfeminister Stewart. Drei Bewerber schieden aus.

Boris Johnson ist im Rennen um den Parteivorsitz der Tories der derzeitige Favorit.

Abstimmung geht Dienstag weiter

Weiter ausgesiebt bei den Kandidaten für die Parteichef-Nachfolge wird am Dienstag, wenn 33 Befürworter aus der Fraktion für ein Weiterkommen notwendig sind. Bis Ende nächster Woche soll die Zahl der Kandidaten dann auf zwei reduziert werden, die sich einer Stichwahl unter den rund 160.000 Parteimitgliedern stellen sollen. Wer neuer Tory-Parteichef und damit Premierminister wird, soll in der Woche ab dem 22. Juli feststehen.

Premierministerin Theresa May war in der vergangenen Woche offiziell als Parteichefin zurückgetreten, nachdem sie in ihrer Partei seit Monaten keinen ausreichenden Rückhalt für ihren Brexit-Kurs erhalten hatte. Nach den britischen Gepflogenheiten wird der Vorsitzende der Regierungspartei automatisch auch Premierminister.