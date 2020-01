US-Präsident Trump hat den getöteten iranischen General Soleimani als weltweiten "Terroristen Nummer 1" bezeichnet. Mit dem Schlag habe sein Land einen Krieg verhindern, nicht beginnen wollen. Im irak gab es derweil einen weiteren Angriff.

US-Präsident Donald Trump hat nach der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani versichert, er wolle weder einen Krieg mit dem Iran, noch einen Regimewechsel in Teheran. "Wir haben vergangene Nacht gehandelt, um einen Krieg zu stoppen", sagte Trump in seinem Golfclub in Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. "Wir haben nicht gehandelt, um einen Krieg zu beginnen."

"Wir wollen keinen Regimewechsel", fügte Trump hinzu, also einen Sturz der Regierung in Teheran. Der Iran müsse aber seine Aggressionen im Nahen Osten und die "Destabilisierung" seiner Nachbarn "jetzt" beenden. Soleimani sei der weltweite "Terrorist Nummer 1" gewesen, sagte Trump in seiner ersten Ansprache zur Tötung des einflussreichen Generals.

Stefan Nieman, ARD Washington, mit Einzelheiten zu Trumps Entscheidung

tagesthemen 21:45 Uhr, 03.01.2020





Der Kommandeur der berüchtigten Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden habe "unmittelbar bevorstehende und finstere Angriffe auf US-Diplomaten und Militärangehörige" geplant. "Wir haben ihn auf frischer Tat ertappt und ausgeschaltet", sagte Trump. Der Tod unschuldiger Menschen sei Soleimanis "kranke Leidenschaft" gewesen, sagte der US-Präsident. Der General habe zu Terrorplänen an weit entfernten Orten wie "Neu Dehli und London" beigetragen. 20 Jahre lang sei Soleimani zudem für "Terrortaten zur Destabilisierung des Nahen Ostens verantwortlich" gewesen. Seine "Herrschaft des Terrors" sei nun vorbei.

"Wir werden euch finden. Wir werden euch ausschalten."

"Was die USA gestern getan haben, hätte schon vor langer Zeit getan werden sollen", sagte Trump. "Dann wären viele Menschenleben gerettet worden." "Unter meiner Führung ist die US-Politik gegenüber Terroristen, die Amerikanern schaden oder schaden wollen, eindeutig", sagte der US-Präsident. "Wir werden euch finden. Wir werden euch ausschalten. Wir werden immer unsere Diplomaten, Soldaten, alle Amerikaner und unsere Verbündeten schützen."

Soleimanis Rolle im Nahen Osten und als Anführer der Al-Kuds Brigaden

tagesthemen 21:45 Uhr, 03.01.2020, Natalie Amiri, BR





Soleimani war in der Nacht zum Freitag bei einem US-Drohnenangriff unweit des Flughafens von Bagdad getötet worden. Die Folgen sind noch nicht absehbar: Der Iran hat Vergeltung angedroht, international wird eine Gewalteskalation im Nahen Osten befürchtet.

Teheran: Angriff "offensichtliches Beispiel von Staatsterrorismus"

Die US-Regierung will Abgeordnete kommende Woche in vertraulichen Treffen über den Angriff auf Soleimani unterrichten. Das teilte der Nationale Sicherheitsberater Robert O'Brien mit. Er warnte den Iran vor Vergeltungsaktionen. Der Kongress tritt nach den Feiertagen planmäßig kommende Woche zusammen.

Teheran hat sich in einem Brief an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen derweil das Recht auf Selbstverteidigung vorbehalten. Die Tötung Soleimanis sei "ein offensichtliches Beispiel für Staatsterrorismus" und eine eklatante Verletzung der Grundsätze des internationalen Rechts, schrieb der iranische UN-Botschafter Maschid Tacht Rawanchi.

Unterdessen hat die US-Armee am frühen morgen (Ortszeit) im Irak einen Konvoi der Hasched-al-Schaabi-Milizen attackiert. Der Angriff nördlich von Bagdad habe sich gegen einen Kommandeur der Miliz gerichtet, berichtete das irakische Staatsfernsehen. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Polizeikreisen erfuhr, soll es bei dem Angriff auf den Konvoi "Tote und Verletzte" gegeben haben.

Tausende weitere US-Truppen in die Region

Am Freitag hatten die Vereinigten Staaten angekündigt, Tausende zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten verlegen. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sagte, es würden zwischen 3000 und 3500 Soldaten in die Region geschickt. So machten sich bereits am Mittwoch 750 Fallschirmspringer aus North Carolina auf den Weg zu einem US-Stützpunkt nach Kuweit. Seit Mai hat das Pentagon 14.000 zusätzliche Soldaten stationiert. Aus Washingtoner Regierungskreisen verlautete, die Truppenverlegung sei eine Vorsichtsmaßnahme angesichts einer verstärkten Bedrohung für US-Kräfte in der Region.

Natalie Amiri, BR, mit Einschätzungen zur Reaktion des Iran

tagesthemen 21:45 Uhr, 03.01.2020





Niemand sei für mehr Tote US-Soldaten verantwortlich gewesen als der iranische General Soleimai, erklärte der Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell.

"Zu lange konnte dieser bösartiger Mensch uneingeschränkt handeln. Unzählige Unschuldige haben darunter gelitten. Nun ist seine Terrorherrschaft beendet worden."

Iran droht mit "schwerer Vergeltung"

Der Oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran hatte den USA zuvor "schwere Vergeltung am richtigen Ort zur richtigen Zeit" angedroht. Der "kriminelle" Angriff auf Soleimani sei "der größte Fehler", den die USA in der Region begangen hätten, teilte der Nationale Sicherheitsrat mit. "Amerika wird den Konsequenzen dieser Fehleinschätzung nicht einfach ausweichen können", erklärte das höchste iranische Gremium für Verteidigungsangelegenheiten.

Unmittelbar nach dem Angriff hatte Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei bereits Rache geschworen. Er drohte den "Verbrechern", die für den Tod Soleimanis verantwortlich seien, mit "schwerer Vergeltung". Zudem rief er eine dreitägige Staatstrauer aus.

Warnung vor neuem Golfkrieg

Weltweit wächst die Sorge, dass die Krise zu einer militärischen Konfrontation in der Region führt. UN-Generalsekretär António Guterres rief die Staats- und Regierungschefs zu "maximaler Zurückhaltung" auf.

"Die Welt kann sich keinen weiteren Golfkrieg leisten", sagte Guterres laut einer Mitteilung der Vereinten Nationen. Er habe sich immer für eine Deeskalation in der Golfregion eingesetzt und die jüngste Eskalation beunruhige ihn zutiefst, sagte der UN-Chef weiter.

Besorgt äußerte sich auch Bundesaußenminister Heiko Maas. "Die US-Militäroperation folgte auf eine Reihe gefährlicher Provokationen Irans. Es ist durch die Aktion aber nicht einfacher geworden, Spannungen abzubauen", teilte er mit.

Lobende Worte hingegen fand der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Soleimani sei verantwortlich für den Tod amerikanischer Bürger und vieler anderer Unschuldiger. US-Präsident Donald Trump habe schnell, kraftvoll und entschieden gehandelt.

US-Personal muss Botschaft in Bagdad verlassen

Was hat der Einsatz also gebracht? Frage an den US-Sondergesandten für Iran, Brian Hook.

"Irans Regime muss begreifen, dass wir zu unserem Wort stehen. Seit September 2018 war das Regime öffentlich und im Privaten gewarnt worden, dass wir militärisch reagieren, wenn sie uns im Irak angreifen. Es wäre grob fahrlässig, wenn die Vereinigten Staaten nicht das Leben von Amerikanern und unsere Interessen angesichts von drohenden Angriffen verteidigen."

Ist Irak damit ein sicherer und stabilerer Ort? Wohl kaum. Die US-Botschaft in Bagdad hat jedenfalls alle Amerikaner aufgefordert, das Land zu verlassen. Das irakische Parlament will erzwingen, dass alle US-Soldaten abziehen.

Mit Material von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington