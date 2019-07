Krisentreffen im Transitstreit Tirol bewegt sich "keinen Millimeter"

Im Transitstreit zwischen Österreich und Deutschland haben die Verkehrsminister ein Maßnahmenpaket verkündet. Doch gelöst sind die Probleme nicht: Tirol bleibt in mehreren Punkten unnachgiebig - und die sind zentral.

Von Christoph Peerenboom, ARD-Hauptstadtstudio

Bei der Pressekonferenz im Bundesverkehrsministerium wurden eigens Ventilatoren aufgestellt. Runterkühlen - darum ging es auch im übertragenen Sinn bei diesem Treffen. "Mein Ziel war es, die Hitze aus der Diskussion zu nehmen, und vor allem dafür zu sorgen, dass wir zu Ergebnissen kommen", sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Und auch sein Kollege aus Österreich, Andreas Reichhardt, empfand das Klima offenbar als angenehm. "Das Gespräch heute war wirklich ausgesprochen konstruktiv."

Trotzdem bleiben zentrale Streitpunkte bestehen. Wie er es zuvor angekündigt hatte, wollte sich der Tiroler Landeshauptmann, Günther Platter, tatsächlich bei den Themen, die in Deutschland und Bayern für besonders viel Ärger sorgen, "keinen Millimeter bewegen".

"Die Lkw-Fahrverbote werden bestehen bleiben, auch die Blockabfertigungen für Lkw und insbesondere auch Pkw-Abfahrverbote, damit wir keinen gänzlichen Stillstand in den verschiedenen Dörfern haben."

Mario Schmidt, ARD Berlin, zu den deutsch-österreichischen Transitgesprächen

tagesschau 12:00 Uhr, 25.07.2019





Für Urlauber ändert sich nichts

Für Urlauber, die aus Deutschland durch Österreich reisen, zum Beispiel nach Italien, wird sich also erst einmal nichts ändern. In den Bundesländern Tirol und Salzburg müssen Durchreisende an den Wochenenden auf der Autobahn bleiben und dürfen nicht auf Landstraßen ausweichen.

Die umstrittene Blockabfertigung für Lkw sorgt auf bayerischer Seite oft für lange Rückstaus. Tirol lässt zu diesen Phasen pro Stunde nur eine bestimmte Zahl von Lkw über die Grenze. Diese Staus sollen aber zumindest reduziert werden, durch ein sogenanntes intelligentes Lkw-Leitsystem 2.0. Das gehört zu den Lösungen, die beide Seiten beschlossen haben - ein Punkt von insgesamt zehn.

"Für uns ist vor allem wichtig, dass wir ein klares Signal für die Verlagerung von der Straße auf die Schiene geben wollen", sagte Scheuer. Bis zu einer großen Lösung wird es zwar Jahre dauern - denn am Brennerbasistunnel wird noch lange gebaut, und über die Zulauftrassen auf bayerischer Seite ist nicht abschließend entschieden.

Einigung nach dem Spitzengespräch über den Transitverkehr: Doch die größten Streitpunkte bleiben.

"Kurzfristigen Maßnahmen"

Aber auch von kurzfristigen Maßnahmen erhofft man sich Erfolge: den Ausbau der Terminals im Güterverkehr, mehr Fördermittel und - darauf weist der österreichische Verkehrsminister hin - deutlich höhere Kapazitäten bei der sogenannten Rollenden Landstraße, also dem Transport kompletter Lastwagen per Bahn. "Die Schiene selber muss attraktiver werden", sagt Reichhardt. "Die Rollende Landstraße muss attraktiviert werden."

Umgekehrt könnte der Preis für den Gütertransport auf der Straße steigen. Dass auf der Brennerautobahn mehr Lkw fahren als auf allen Alpenpässen in der Schweiz oder in Frankreich zusammen, liegt auch daran, dass diese Route für Spediteure vergleichsweise billig ist. Ändern ließe sich das durch Aufschläge bei der Maut. Über ein solches System wollen beide Länder nun mit der EU-Kommission sprechen.

Viele beschlossene Maßnahmen und Pläne sind dies also, aber kein ganz großer Durchbruch, das sehen der Bundesverkehrsminister und der Tiroler Landeschef auch selbst so:

"Was jetzt 20 Jahre lang diskutiert wurde, kann man nicht in 24 Stunden lösen, aber wir haben jetzt einen Weg", sagte Scheuer. Auch Landeschef Platter wollte nicht von einer Euphorie sprechen. "Ich werde nur dann von einem Erfolg reden, wenn wir feststellen, dass die Bevölkerung in Bayern, aber auch in Tirol tatsächlich entlastet wird."

Nach dem Transitgipfel Deutschland - Österreich

C. Peerenboom, ARD Berlin

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 25. Juli 2019 um 12:00 Uhr.