Ein Soldat hat bei einem Amoklauf im Nordosten Thailands offiziellen Angaben zufolge mindestens 16 Menschen getötet. Er soll seine Tat auf einem Militärstützpunkt begonnen und sich dann in einem Einkaufszentrum verschanzt haben.

Ein Soldat hat bei einem Amoklauf in Thailand laut Polizei mindestens 16 Menschen getötet. Wie viele Menschen bei der Tat in der Stadt Nakhon Ratchasima im Nordosten des Landes verletzt wurden, sei noch unklar.

Einkaufszentrum gestürmt

Sicherheitskräfte bemühten sich um die Festnahme des Schützen, der sich in einem Einkaufszentrum verschanzt haben soll. Es sei unklar, ob er dort Geiseln genommen hat, so der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Polizei und Militär hätten das Einkaufszentrum gestürmt und geholfen, Hunderte Menschen zu befreien. Es sei noch nicht klar, wie viele sich noch dort befänden. Der Zwischenfall begann dem Fernsehsender Thairath zufolge am Nachmittag um 15.30 Uhr und schien auch mehrere Stunden später nicht beendet zu sein. Videos in thailändischen Medien zeigten, wie Menschen am Abend aus der Ladenpassage flohen.

Die thailändische Tageszeitung "Khao Sod" berichtete, Polizisten begleiteten die Mutter des Soldaten zum Ort des Vorfalls. Man hoffe, dass sie ihren Sohn zur Aufgabe bewegen könne, hieß es. Die örtliche Polizei wies die Anwohner an, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen und sich von den Tatorten fernzuhalten. Die Straßen um das Einkaufszentrum herum wurden zunächst abgesperrt.

Amoklauf mit gestohlenen Waffen des Militärs

Das Tatmotiv ist laut Militär noch unklar. Die meisten Menschen wurden demnach in dem Einkaufszentrum Terminal 21 in der Provinz Nakhon Ratchasima rund 260 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bangkok getötet.

Laut Medienberichten soll der Amoklauf aber auf dem nahe gelegenen Militärstützpunkt Surathampithak begonnen haben. Der Soldat habe dort Waffen und Munition gestohlen. Der Soldat soll Polizeikreisen zufolge zunächst einen Streit über Land mit einem anderen Soldaten und einer Frau gehabt haben und erschoss sie, eine dritte Person habe er verletzt. Dann fuhr er mit einem Militärfahrzeug zu dem Einkaufszentrum.

Offenbar filmte sich der Mann, der den Ermittlungsbehörden namentlich bekannt ist, während der Bluttat selbst und streamte seinen Amoklauf bei Facebook. Das Video wurde kurze Zeit später von der Plattform entfernt. Das Facebook-Konto des Soldaten wurde offensichtlich gesperrt.

