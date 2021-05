Ende des Fastenmonats Ramadan Verletzte bei Zusammenstößen in Jerusalem

Bei Unruhen am Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt sind Dutzende Palästinenser und mehrere Polizisten verletzt worden. Die Polizei setzte Gummigeschosse ein. Wegen drohender Zwangsräumungen ist die Lage seit Tagen angespannt.

Am letzten Freitag im islamischen Fastenmonat Ramadan ist es an mehreren Orten in Jerusalem zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gekommen. Bei Unruhen am Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt wurden am Abend Dutzende Palästinenser und mehrere Polizisten verletzt, wie örtliche Medien unter Berufung auf den Roten Halbmond berichteten.

Polizei setzte Blendgranaten ein

Im Anschluss an das Abendgebet, zu dem sich Zehntausende Muslime an der heiligen Stätte versammelt hatten, warfen nach Polizeiangaben hunderte Personen mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen nach den Beamten. Die Polizei sperrte laut Berichten Aufgänge zum Tempelberg sowie das Damaskustor zur Altstadt und ging unter anderem mit Gummigeschossen und Blendgranaten gegen die Menge vor.

Die israelische Polizei hatte sich angesichts der Freitagsgebete bereits auf neue Zusammenstöße mit protestierenden Palästinensern vorbereitet.

Wachsende Spannungen

Derzeit gibt es unter anderem massive Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern wegen drohender Zwangsräumungen für palästinensische Familien im von Israel annektierten Ost-Jerusalem. Seit einigen Tagen kommt es deswegen täglich zu teils gewaltsamen Protesten.

Die palästinensische Führung machte laut Medienberichten Israel für die Gewalteskalation verantwortlich. Eine Fortsetzung der israelischen Besatzung und Verbrechen gegen Palästinenser würden die Spannungen verschärfen und eine gefährliche Eskalation zur Folge haben, sagte der Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeineh.