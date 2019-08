Zum Auftakt des muslimischen Opferfestes Eid al-Adh ist es auf dem Tempelberg in Jerusalem zu Ausschreitungen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es zu Zusammenstößen zwischen palästinensischen Gläubigen und der israelischen Polizei gekommen. Nach palästinensischen Angaben wurden mindestens 14 Personen verletzt, eine davon schwer.

Der Polizei zufolge wurden mindestens vier Beamte verletzt. Augenzeugen zufolge wurden mindestens zwei Personen festgenommen.

Beginn des Opferfestes

Heute begann das muslimische Opferfest Eid al-Adha. Tausende Palästinenser kamen daher zum Gebet in die Al-Aksa-Moschee. Das Fest fällt in diesem Jahr mit dem jüdischen Trauertag "Tischa Beav" zusammen.

Zehntausende Muslime kamen am Morgen nach Angaben der Polizei zum Beten zu der Anlage. Viele Palästinenser versammelten sich zudem laut Nachrichtenagentur AP an den Toren zur Anlage, nachdem es Gerüchte gegeben hatte, die Polizei erlaube jüdischen Besuchern den Zugang. Die Demonstranten warfen laut Medien Steine auf Polizisten. Darauf stürmte die Polizei in die Anlage und benutzte Blendgranaten und Gummigeschosse.

Nach AP-Angaben hatte die Polizei jüdischen Besuchern vor Ausbruch der Auseinandersetzungen zunächst den Zugang zu der Anlage in der Altstadt von Jerusalem verboten.

Wichtiges Heiligtum

Das Gelände der Al-Aksa-Moschee, von Juden als Tempelberg bezeichnet, liegt im Osten Jerusalems. Juden dürfen die Stätte nur zu festgelegten Zeiten besuchen und dort nicht beten, um Spannungen zu vermeiden.

Die Al-Aksa-Moschee ist das drittwichtigste Heiligtum des Islams nach Mekka und Medina. Israel hatte den Ostteil Jerusalems samt der historischen Altstadt im Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt und 1980 annektiert. Die UN erkennen die Annexion nicht an.