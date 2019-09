Der 4. September 2009 hat die Bundeswehr und deren Einsatz in Afghanistan verändert. Ein deutscher Oberst ließ nahe Kundus zwei Bomben auf von Taliban entführte Tanklaster abwerfen. Viele Zivilisten starben

Christoph Heinzle und Kai Küstner, NDR

In der Nacht vom 3. auf den 4. September 2009, einer Vollmondnacht, steht der deutsche Oberst Georg Klein vor der schwierigsten Entscheidung seines Lebens: Tut er nichts, so fürchtet der Kommandeur des Bundeswehr- Lagers in Kundus, könnten die Taliban zwei von ihnen entführte Tanklaster als rollende Bomben gegen sein Camp einsetzen. Zerstört er die Fahrzeuge, könnten im Flammenmeer afghanische Zivilisten sterben.

"Ich meine, ich weiß nicht, ob wir das was abwerfen können, was meinst Du?", sagte einer der beiden US-Jet-Piloten, die Oberst Klein als Verstärkung angefordert hatte. "Es gibt keine unmittelbare Bedrohung. Nein", sagte der andere.

Sicherheitsbeauftragte inspizieren 2009 die ausgebrannten Tanklastzüge in Kundus nach dem vom deutschen Oberst Klein angeordneten Luftangriff

Piloten plagten Zweifel

Die beiden Piloten plagten Zweifel. Das belegt der Originalfunkverkehr, der in einem ARD-Doku-Drama nachgestellt ist. Unten am Boden hatten sich die Räder der Lastzüge in den Morast des Kundus-Flusses gefressen. Sie steckten manövrierunfähig in der Sandbank fest. Die Taliban riefen die Bewohner umliegender Dörfer herbei, die sich Benzin abzapften. Es wimmelte von Menschen. Die Zeit drängte. Der Oberst musste entscheiden. Doch es schien einen Ausweg zu geben.

Gleich mehrfach bieten die F15-Piloten an, die Afghanen durch Tiefflüge in die Flucht zu schlagen. Die Deutschen im Gefechtsstand lehnen ab. Womöglich witterte Oberst Klein eine Gelegenheit, hochrangige Taliban-Anführer auszuschalten. Ein Informant am Boden hatte immer wieder gemeldet, es seien keine Zivilisten vor Ort. Es war ein verhängnisvoller Trugschluss.

500-Pfund-Bombe auf jeden der Laster

Um 1.51 Uhr ließ Klein auf jeden der Laster eine 500-Pfund-Bombe abwerfen. Danach ging der deutsche Oberst schlafen. Doch als Deutschland am nächsten Tag erwachte, war die Welt eine andere geworden.

"In der Wahrnehmung der deutschen Politik hat Deutschland an diesem Tag seine Unschuld verloren", sagt Rainer Glatz, damals Chef des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr und somit verantwortlich für alle Auslandseinsätze der Deutschen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem Luftangriff dieser Dimension keine zivilen Opfer gibt, die habe ich mir gar nicht vorstellen können."

Die Illusion ging endgültig in Flammen auf

Genau das aber hatte die Bundeswehr auf ihrer Internetseite in einer ersten Pressemitteilung behauptet: Zivilisten seien nicht zu Schaden gekommen. Schnell wurde klar, dass in dieser Nacht die Illusion endgültig in Flammen aufging.

"Es ist für mich außer Frage, dass Einsatzregeln verletzt worden sind", sagte Verteidigungsexperte Omid Nouripour, der für die Grünen im damals eingesetzten Bundestags-Untersuchungsausschuss saß. "Ich glaube, dass der Oberst wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Ich glaube, dass er kein schlechter Mensch ist und es geht nicht darum, ihm jetzt an die Gurgel zu gehen für eine Situation, in der viele andere sicher auch überfordert gewesen wären." Aber wenn jemand am Ende des Tages nachweislich Regeln verletze und es nicht mal ein Disziplinarverfahren gebe, dann mache das einfach ein ganz schlechtes Vorbild für den Rest der Truppe.

Debatte mitten im Wahlkampf

Die Debatte über die Schicksalsnacht von Kundus traf Deutschland im September 2009 mit voller Wucht und mitten im Wahlkampf. Warum hatte der deutsche Oberst "Feindkontakt" gemeldet, obwohl deutsche Soldaten sich nicht in unmittelbarer Nähe befanden? Warum fürchtete er einen Angriff, wo die Taliban doch ursprünglich die Laster vom Camp weg auf die andere Seite des Flusses zu bringen suchten? Warum folgte er nicht den kurz zuvor aufgestellten Regeln der Afghanistan-Schutztruppe ISAF, Luftangriffe möglichst zu unterlassen?

Der CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg, der kurz nach dem Tanklaster-Angriff Verteidigungsminister wurde, sprach im NDR--Interview von "Fehlern", versuchte aber gleichzeitig, Oberst Klein in Schutz zu nehmen. "Man muss schon sehr genau unterscheiden zwischen einer menschlichen und einer dienstlichen Dimension eines solchen Vorkommnisses wie Kundus", sagte er. "Und es ist die Aufgabe und Pflicht eines Dienstherrn, Menschen, die auch Fehler machen, nicht fallen zu lassen."

Personelle Konsequenzen

Die Ermittlungsverfahren gegen Klein wurden eingestellt. Die Bundeswehr beförderte ihn später sogar zum General. Personelle Konsequenzen gab es aber doch: Unter anderem traten wegen der Informationspannen im Verteidigungsministerium ein Staatssekretär, der Generalinspekteur und nachträglich auch der zum Zeitpunkt des Bombenabwurfs zuständige Minister Franz Josef Jung zurück. Im NDR-Interview sagte er rückblickend: "Ich kann mir eigentlich keinen Fehler vorwerfen, da haben Sie vollkommen recht."

Aber warum ist er dann zurückgetreten? "Die Frage stellen heute alle. Aber es war damals ein solcher Medien-Hype, dass ich der Meinung war, man müsse sozusagen die Bundeswehr ein Stück aus dem Schussfeld nehmen", so Jung.

Eins jedenfalls war nach dem 4. September 2009 kaum mehr zu leugnen: Dass die Deutschen in Afghanistan in einen Krieg verwickelt waren.