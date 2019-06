Der Iran dementiert in aller Schärfe, aber für US-Präsident Trump ist klar: Teheran ist verantwortlich für den mutmaßlichen Angriff auf zwei Tanker in der Straße von Hormus.

Von Arthur Landwehr, ARD-Studio Washington

"Ich glaube, dass es zu früh ist, über ein Abkommen mit dem Iran überhaupt nur nachzudenken. Die sind nicht bereit, wir sind nicht bereit", so US-Präsident Donald Trump in einem Tweet. Fast gleichzeitig präsentierte Außenminister Mike Pompeo Videos, die beweisen sollen, dass der Iran hinter den gestrigen Angriffen auf zwei Öltanker steckt. Laut Pompeo zeigen sie ein Boot der iranischen Revolutionsgarden. Männer an Bord würde eine nicht explodiert Mine von einem der Tanker entfernen.

Geheimdienstberichte hätten gezeigt, dass die benutzten Waffen, der Sachverstand und die notwendigen Ressourcen dafür sprächen, dass der Angriff von staatlicher iranischer Seite kam. Vom Iran unterstützte Gruppen, so Pompeo weiter, hätten nicht die Fähigkeit, solche Operationen auszuführen.

"Überall Iran draufstehen"

Präsident Donald Trump mischte sich am Morgen selbst in den Kampf um die öffentliche Wahrnehmung ein: "Iran hat es getan. Und sie wissen, dass sie es getan haben, weil sie das Boot gesehen haben. Eine der Minen explodierte nicht und hatte wahrscheinlich überall "Iran" draufstehen", so Trump in einem Telefoninterview.

Der frühere Kommandant der Streitkräfte in der Region, Admiral William Fallon, nannte das von Pompeo präsentierte Video im Sender NPR "überzeugend". Es seien zwar nur Indizien, aber das Video bringe es schon auf den Punkt.

US-Präsident beschuldigt Iran die Tanker-Explosionen verursacht zu haben

Pompeo: Klare internationale Bedrohung

Für den US-Außenminister sind Angriffe auf Öltanker eine klare Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit. Es habe sich hier um "nicht provozierte Attacken" gehandelt. Den Hinweis, dass sich der Iran gegen das Exportverbot für Öl wehre, ließ er nicht gelten. Keine Wirtschaftssanktionen würden der Islamischen Republik Iran das Recht geben, unschuldige Zivilisten anzugreifen.

Angriffe auf Öltanker - USA machen Iran verantwortlich

Arthur Landwehr, ARD Washington

14.06.2019 16:52 Uhr