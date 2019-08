Die USA hatten noch versucht, den Supertanker mit seinem iranischen Öl dauerhaft festsetzen zu lassen: Doch nun ist die "Adrian Darya 1", ehemals "Grace 1", offenbar wieder in See gestochen. Das zeigen GPS-Daten.

Der Anfang Juli vor der Küste Gibraltars festgesetzte Öltanker "Grace 1" hat seine Fahrt offenbar wieder aufgenommen. Das inzwischen in "Adrian Darya 1" umbenannte Schiff begann sich um kurz vor Mitternacht in Richtung der Meerenge von Gibraltar in Bewegung zu setzen, wie GPS-Daten der Seite "Marinetraffic.com" zeigten - eine Seite zur Überwachung des Schiffsverkehrs. Eine Bestätigung der Behörden Gibraltars oder des Irans gab es zunächst nicht. Das Ziel des inzwischen unter iranischer Flagge fahrenden Tankers war zunächst nicht bekannt.

Das oberste Gericht des britischen Überseegebiets an der Südspitze der iberischen Halbinsel hatte dem Tanker bereits am Donnerstag freie Fahrt gewährt. Doch die USA stellten einen Antrag, das Schiff weiter festzuhalten. Der tatsächliche Eigentümer sei die iranische Revolutionsgarde, so die US-Argumentation. Das Öl an Bord sei 130 Millionen Dollar (rund 117 Millionen Euro) wert, die für die von den USA als Terrororganisation eingestufte Revolutionsgarde bestimmt seien. Gibraltar erklärte dagegen, anders als in den USA gelte diese in der EU, in Großbritannien und Gibraltar nicht als Terrororganisation und es gebe dort keine Entsprechung für US-Sanktionen gegen den Iran.

Auch "Stena Impero" bald frei?

Die Behörden in Gibraltar und die britische Royal Navy hatten den unter der Flagge Panamas fahrenden Tanker Anfang Juli vor Gibraltar wegen des Verdachts auf illegale Öllieferungen an Syrien festgesetzt. Damit würde das Schiff gegen EU-Sanktionen gegen das Bürgerkriegsland verstoßen, so lautete der Vorwurf. Das Außenministerium in London betonte, der Iran müsse sich nun an seine Zusicherung halten, die Ladung nicht nach Syrien zu bringen.

Kurz nach der Festsetzung der "Grace 1" hatte der Iran seinerseits einen unter britischer Flagge fahrenden Öltanker, die "Stena Impero", an der Weiterfahrt gehindert. Sie wird nach wie vor von Teheran festgehalten. Beobachter gehen davon aus, dass nach der Freilassung der "Adrian Darya 1" auch die "Stena Impero" ihre Fahrt bald fortsetzen kann.

Der Fall hatte die diplomatischen Spannungen zwischen dem Iran und westlichen Staaten weiter verschärft.