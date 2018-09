Mehr als 30 Menschen sind auf den Philippinen durch "Mangkhut" ums Leben gekommen. Inzwischen ist der Taifun weitergezogen. Stark betoffen ist auch die Sieben-Millionen-Metropole Hongkong.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Ein Anblick, den man selten sieht: Massive Hochhäuser, die so stark von Sturmböen getroffen werden, dass sie deutlich sichtbar zu schwanken beginnen. So geschehen heute in Hongkong. Die chinesische Sonderverwaltungszone wurde am Morgen Ortszeit von "Mangkhut" getroffen, mit Windgeschwindigkeiten von 150 bis 200 Kilometern pro Stunde.

Die Hongkonger haben sich in den vergangenen Tagen auf den Wirbelsturm vorbereitet, deswegen blieben die allermeisten Menschen heute einfach zuhause. Trotzdem sprechen die Behörden inzwischen von rund 100 Verletzten, die wegen des Sturms in Krankenhäusern behandelt wurden.

An vielen Häusern in Hongkong gingen durch den Taifun Scheiben zu Bruch.

Fast alle Zug- und Flugverbindungen gestrichen

Die Schäden, die der Taifun seit heute Morgen angerichtet hat, sind enorm: Scheiben gingen zu Bruch, riesige Baukräne stürzten um, U-Bahn-Schächte und Tiefgaragen liefen voll mit Meerwasser, das an Land gedrückt wurde.

Ähnlich die Situation in der südchinesischen Provinz Guangdong, rund um die Städte Shenzhen, Zhuhai und Guangzhou. Mehrere Hunderttausend Menschen brachten sich in Sicherheit. So gut wie alle Zug- und Flugverbindungen in der Region wurden gestrichen.

Besonders hart getroffen hatte der Taifun vorher die Philippinen. Im Norden des Landes kamen nach neuesten Angaben mindestens 36 Menschen ums Leben.

Taifun "Mangkhut" erreicht Hongkong

Taifun Mangkhut erreicht Südchina, Verletzte und Schäden in Hongkong

Steffen Wurzel, ARD Shanghai

16.09.2018 13:49 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 16. September 2018 um 13:15 Uhr.

