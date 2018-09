Die israelische Armee soll Schuld an dem Abschuss eines russisches Militärflugzeug haben. Russland sprach zunächst von einem "feindseligen Akt". Nun ruderte Putin zurück und nannte es eine "Verkettung unglücklicher Umstände".

Russlands Präsident Putin hat den Abschuss eines russischen Flugzeuges als Verkettung unglücklicher Umstände bewertet und entschärfte damit einen sich anbahnenden Konflikt mit Israel. Man müsse noch genau untersuchen, was in Syrien passiert sei, sagte er am Rande eines Treffens mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban in Moskau. Putin kündigte an, die Konsequenzen aus dem Vorfall sollten der Sicherheit der russischen Soldaten in Syrien dienen. Die Sicherheit aller Truppen werde so verbessert, "dass es jeder merken wird", so Putin.

Seiner Äußerung in Moskau folgte auf eine Schuldzuweisung gegen Israel. Zwar fiel das Militärflugzeug einem Fehltreffer der syrischen Luftabwehr zum Opfer. Doch die israelischen Kampfjets, die die Syrer im Visier hatten, hätten sich bei ihrem nächtlichen Angriff auf Ziele in Syrien hinter dem russischen Flugzeug versteckt, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau.

"Ein feindseliger Akt"

Über die Militäroperation in der Region habe Israel Russland erst eine Minute vor Beginn informiert. Die Zeit habe nicht ausgereicht, damit sich das Flugzeug in Sicherheit bringen konnte. Dies sei ein "feindseliger Akt" und eine "Provokation", auf die sich Russland eine "angemessene Reaktion" vorbehalte, hatte es zunächst aus Moskau geheißen.

Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte in einem Telefonat mit seinem israelischen Kollegen Avigdor Lieberman gegen den Vorfall protestiert. Das Verhalten der Israelis verstoße gegen den Geist der Partnerschaft mit Russland. Die volle Verantwortung für den Abschuss und den Tod der 15 Mann Besatzung liege auf israelischer Seite.

Russisches Aufklärungsflugzeug wurde von syrischer Luftabwehr abgeschossen

Markus Sambale, ARD Moskau

Israel sieht Syrien in der Verantwortung

Die israelische Armee wies die Vorwürfe Russlands zurück. Sie sehe die Verantwortung für den Abschuss bei der syrischen Regierung. "Israel hält zudem Iran und die Hisbollah-Terrororganisation für diesen unglücklichen Vorfall für verantwortlich", hieß es in einer Stellungnahme. Israel drückte zugleich Trauer über den Tod der Mannschaft des russischen Flugzeugs aus.

Wrack offenbar gefunden

Die russische Maschine des Typs Il-20 war nach Angaben Moskaus am Montag von einer S-200-Rakete getroffen worden, die die syrische Luftabwehr abgefeuert hatte. Die mit Russland verbündeten Syrer wollten mit der Rakete eigentlich israelische Kampfflugzeuge treffen, die zur gleichen Zeit einen Angriff über Syrien flogen. Das Geschoss traf dann aber ungewollt das verbündete russische Flugzeug, das gerade im Landeanflug auf einen syrischen Flughafen war, hieß es.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums fanden russische Suchschiffe im Mittelmeer inzwischen Wrackteile der Maschine. Auch Leichenteile der 15 getöteten Soldaten an Bord seien geborgen worden. Die Absturzstelle liege im Meer etwa 27 Kilometer westlich des syrischen Küstenortes Banias.

Russische Kampfjets auf der syrischen Luftwaffenbasis Latakia (Archivbild)

Aktivisten zufolge kamen bei dem Raketenangriff auf ein Waffenlager in Latakia mindestens zwei Soldaten ums Leben, zehn weitere wurden verletzt. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte ging davon aus, dass Israel für den Angriff verantwortlich ist. Aktivisten in der Gegend berichteten, die Raketen seien aus Richtung des Mittelmeers gekommen.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Sie bezeichnet sich als unabhängig. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russland und Israel sind in Syrien keine Verbündeten, sprechen sich aber eng ab. Israel griff in den vergangenen Monaten mehrfach Ziele in Syrien an, wenn es dort Raketen- oder Waffenlager seines Erzfeindes Iran vermutete. Wie Russland und die libanesische Hisbollah-Miliz unterstützt auch der Iran in Syrien die Führung von Präsident Bashar al-Assad.

