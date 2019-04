Angriff in Synagoge Mahnende Worte in tiefer Trauer

Politik und Religionsvertreter verurteilen Tat

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat US-Präsident Donald Trump für ein verschärftes Klima in Politik und Gesellschaft verantwortlich gemacht. "Das ist gefährlich, auch für die jüdische Gemeinschaft in den USA", sagte Klein der Funke Mediengruppe. Klein führte die Gewalt auch auf das liberale Waffenrecht in den USA zurück. "Wenn ein Täter vom Hass im Internet radikalisiert ist, kann er schneller als etwa in Deutschland und Europa ein Gewehr oder eine Pistole kaufen", sagte er. Er forderte daher eine Verschärfung des Waffenrechts.



Avner Shalev, Vorsitzender von Yad Vashem, sagte: "Wir haben in den vergangenen Monaten einen besorgniserregenden Wiederanstieg antisemitischer Angriffe beobachtet." Auf jedem Kontinent gebe es Gewalt gegen Juden, "nur weil sie Juden sind". Staatschefs in aller Welt müssten "ihre Stimme erheben und Antisemitismus in allen seinen Formen verurteilen", forderte er.



Der Generalsekretär des Ökumenischen Rats der Kirchen, Olav Fykse Tveit, erklärte: "Diese mörderischen Anschläge auf Menschen, die sich zum Beten versammelt haben, verletzen uns alle. Als Erwiderung darauf dürfen wir nicht erlauben, dass unsere Gemeinschaften auseinander getrieben werden, sondern wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln, um in Frieden und Respekt zusammen zu leben."



Der Jüdische Weltkongress reagierte entsetzt auf den "bösartigen Angriff" nur sechs Monate nach einer Schießerei in einer Synagoge in der US-Stadt Pittsburgh mit elf Toten. "Es gibt absolut keine Rechtfertigung oder Erklärung für eine solche Gewalt", erklärte der Präsident des Kongresses, Ronald S. Lauder. Es sei unvorstellbar, dass erneut unschuldige Menschen Ziel von Gewalttaten seien nur aufgrund ihrer Religion und weil sie entschieden hätten, einen Gottesdienst zu besuchen.



Der Rat für amerikanisch-islamische Beziehungen (CAIR) drückte seine Solidarität mit der jüdischen Gemeinde der Region San Diego aus. Die Organisation rief alle Gebetshäuser und religiösen Organisationen auf, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.