Neue Übergangsregierung Offenbar Putschversuch im Sudan

Im Sudan soll es laut des Staatsfernsehens einen Putschversuch gegeben haben. Dabei war die neue Regierung erst in der vergangenen Woche vereidigt worden. 16 Offiziere und Soldaten wurden festgenommen.

Im Sudan hat es laut einem Bericht des Staatsfernsehens einen Putschversuch gegeben. Der regierende Militärrat habe den Staatsstreich vereitelt, meldete der Sender ohne weitere Einzelheiten. Erst vor wenigen Tagen hatten der Militärrat und prodemokratische Zivilisten sich auf einen Kompromiss zu einer Übergangsregierung für den Sudan geeinigt.

Nach Angaben des Militärrates wurden mindestens 16 Offiziere festgenommen. Generalleutnant Gamal Omar teilte mit, Sicherheitskräfte verfolgten den Anführer und weitere Offiziere, die an der Planung beteiligt gewesen sein sollen. In der Stellungnahme wurden weder der Name, noch der Rang des mutmaßlichen Anführers genannt. Fünf der festgenommenen Offiziere sollen laut einer Mitteilung des Rates im Ruhestand sein.

Kompromiss zu Übergangsregierung erst letzte Woche gefunden

Nach Massenprotesten hatte das Militär erst im April den langjährigen Präsidenten Omar al-Baschir gestürzt und selbst die Macht übernommen. Die Demonstrationen gingen aber weiter, nachdem der regierende Militärrat darauf bestand, das Land im Übergang bis zu demokratischen Wahlen zu regieren. Die Protestbewegung forderte dagegen eine zivile Regierung ohne Beteiligung von Militärs. Anfang Juni wurden bei der gewaltsamen Räumung eines Protestcamps vor dem Militärhauptquartier mehr als 100 Menschen getötet.

Ein vergangene Woche von der Afrikanischen Union vermittelter Kompromiss sieht einen souveränen Rat aus fünf Zivilisten und fünf Militärs vor. Diese sollen dann ein elftes Mitglied wählen. Die Übergangszeit soll etwas länger als drei Jahre dauern. Rebellen aus der Region Darfur haben die Einigung kritisiert. "Der versuchte Putsch kommt zu einer kritischen Zeit, vor dem Abkommen mit den Kräften zur Erklärung von Freiheit und Wandel", sagte Generalleutnant Omar, Mitglied des Militärrats, mit Bezug auf die prodemokratischen Demonstranten.