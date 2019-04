Präsident Al-Baschir ist gestürzt, die Proteste im Sudan gegen die neue Militärregierung gehen aber weiter: Trotz einer Ausgangssperre haben Tausende Sudanesen in der Hauptstadt Khartum demonstriert.

Nach dem Putsch im Sudan haben Tausende Menschen der Ausgangssperre der neuen Militärregierung getrotzt und weiter protestiert. Etliche Demonstranten verbrachten die Nacht auf dem Platz vor der Militärzentrale in der Hauptstadt Khartum.

Sie nahmen an einer Sitzblockade vor dem Militärhauptquartier teil, um gegen den neuen, übergangsweise ernannten Regierungschef Awad Mohammed Ibnuf zu demonstrieren. Sie fordern die Machtübertragung an eine zivile Regierung. Die Protestierenden spielten Musik und forderten singend den Rücktritt des bisherigen Verteidigungsministers.

Sitzblockade vor dem Militärhauptquartier: Trotz einer Ausgangssperre gibt es Proteste.

Nach Monaten regierungskritischer Massenproteste hatten die Streitkräfte am Donnerstag den autoritären Präsidenten Omar Al-Baschir abgesetzt. Das Militär will nach eigenen Angaben zwei Jahre an der Macht bleiben, um den Weg für freie Wahlen zu ebnen.

Bisheriger Verteidigungsminister neuer Militärratschef

Der neue starke Mann ist der bisherige Vizepräsident und Verteidigungsminister Ibnuf, der jahrelang an Al-Baschirs Seite arbeitete. Er verhängte für drei Monate den Ausnahmezustand und ordnete eine Ausgangssperre an.

Im Sudan ist die neue Militärregierung vereidigt worden.

Oppositionsgruppen verurteilten den Putsch, forderten eine zivile Übergangsregierung und kündigten weitere Proteste an. Unklar ist, ob und wie die Armee gegen die andauernden Proteste vorgehen wird.

Auswärtiges Amt rät von Reisen in den Sudan ab

Das Auswärtige Amt in Berlin riet wegen des Putsches von nicht dringend notwendigen Reisen in das Land im Nordosten Afrikas ab. Weitere "gewalttätige Ausschreitungen" insbesondere in Khartum könnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Seit Monaten Proteste

Zehntausende hatten seit Monaten gegen die Herrschaft Al-Baschirs protestiert. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch Preiserhöhungen für Nahrungsmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs, die wiederum mit der schweren Wirtschaftskrise zusammenhängen. Im Laufe der Zeit richteten sie sich zunehmend gegen den autoritären Staatschef selbst.

Ex-Präsident Al-Baschir war rund 30 Jahre lang im Amt.

Al-Baschir wird für den gewaltsamen Tod von Millionen Menschen in Darfur, den Nuba-Bergen und anderen Konfliktregionen im Sudan sowie im Südsudan verantwortlich gemacht. Vom Internationalen Strafgerichtshof wird er wegen Völkermords mit Haftbefehl gesucht. Viele Staaten haben den Sudan unter seiner Herrschaft geächtet.

Im Februar verhängte Al-Baschir einen Ausnahmezustand, löste seine Regierung und die der Bundesstaaten auf und erklärte, er würde als Chef der Regierungspartei zurücktreten. Dies entschärfte die Lage aber nicht.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 12. April 2019 um 04:57 Uhr.