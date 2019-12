Generalstreik in Frankreich Verwaiste Bahnhöfe, lange Staus

Bahnhöfe und Flughäfen in ganz Frankreich liegen lahm: Der Generalstreik der Gewerkschaften macht sich am zweiten Tag in Folge bemerkbar. Ministerin Buzyn sagt, die Regierung habe die "Wut der Franzosen verstanden".

Streiks im öffentlichen Dienst haben in Frankreich am zweiten Tag in Folge zu Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. 90 Prozent der Schnellzüge und 70 Prozent der Regionalzüge fielen nach Angaben der staatlichen Bahngesellschaft SNCF aus. Auch Verbindungen ins Ausland mit dem Thalys und dem Eurostar waren betroffen.

Die Fluggesellschaft Air France strich fast ein Drittel ihrer Inlandsflüge und ein Zehntel der Mittelstreckenflüge. Auch Transavia, Easyjet und Ryanair annullierten Flüge. Zuvor hatte die Behörde für Zivilluftfahrt die Fluggesellschaften aufgerufen, ihr Angebot zu kürzen.

Im Pariser Nahverkehr soll der Streik bis einschließlich Montag fortgesetzt werden. Die Mehrzahl der Metrolinien fuhr am Freitag nicht, die meisten Menschen wichen auf ihr Autos, das Fahrrad oder Motorräder aus. Im Großraum von Paris bildeten sich Staus von insgesamt Hunderten Kilometern Länge.

Auch Schulen und Krankenhäuser wurden weiterhin bestreikt.

Frustrierte Fahrgäste: Bahnmitarbeiter mit roten Jacken geben den Reisenden am Bahnhof von Lyon Informationen.

800.000 Beteiligte am ersten Tag

Mit dem Generalstreik protestieren Gewerkschaftsmitglieder gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron, die Sonderregelungen für bestimmte Branchen aufheben will. Zwar sind die Pläne im Detail noch gar nicht bekannt, viele Franzosen betrachten die Rentenabsicherung aber als hohes Gut und sind gegen Einschnitte.

Gestern, am ersten Tag des Streiks, hatten bereits Hunderttausende Menschen im ganzen Land protestiert. Nach Angaben des Innenministeriums waren mehr als 800.000 Menschen auf die Straße gegangen - fast drei Mal so viele wie auf dem Höhepunkt der "Gelbwesten"-Proteste vor einem Jahr. Die Gewerkschaft CGT sprach von landesweit mehr als 1,5 Millionen Demonstranten.

In Paris kam es am Rande einer Demonstration zu Krawallen. Einige Protestierende entzündeten Feuer, Polizisten setzten Tränengas ein.

Gewerkschaften beraten weiteres Vorgehen

Die Gewerkschaften wollen heute über ihr weiteres Vorgehen beraten. Agnès Buzyn, die Ministerin für soziale Sicherheit, sagte, die Regierung habe "die Wut der Franzosen verstanden". Sie lud die Sozialpartner zu Beratungen am Montag ein.