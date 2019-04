In Sri Lanka haben sich mehrere Explosionen ereignet. Es kam zu sechs Detonationen in Kirchen und Hotels. Dabei gab es zahlreiche Tote und Verletzte, unter ihnen auch Ausländer.

Sechs fast zeitgleich erfolgte Explosionen haben in Sri Lanka drei Kirchen und drei Hotels getroffen. Die Angaben über Opfer sind unterschiedlich. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet von mindestens 50 Toten und mehr als 200 Verletzten. AFP meldet 42 Tote. Beide berufen sich auf Polizeiangaben.

Hinter den Explosionen an zwei Kirchen steckten möglicherweise Selbstmordattentäter, sagte ein Sicherheitsbeamter.

Eine der getroffenen Kirchen war die St. Anthony's Shrine in Colombo. Außerdem waren demnach drei Hotels in der Hauptstadt Ziel der Anschläge, die häufig von ausländischen Touristen gebucht würden. Bei den anderen zwei Kirchen handele es sich um Gotteshäuser in Negombo, einer Stadt mit katholischer Bevölkerungsmehrheit nördlich von Colombo, und Batticaloa im Osten des Landes.

Im mehrheitlich buddhistischen Sri Lanka sind nur sechs Prozent Katholiken. Zu ihnen gehören Mitglieder der tamilischen Minderheit und der singhalesischen Mehrheit. Ostern ist das höchste Fest des Christentums. Gläubige feiern die Auferstehung Jesu Christi.

Der südasiatische Inselstaat ist ein beliebtes Touristenziel, auch für Europäer. Sri Lankas 26-jähriger Bürgerkrieg war 2009 zu Ende gegangen. Die Rebellengruppe Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) hatte für einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden des Landes gekämpft. Die Armee besiegte die Aufständischen schließlich mit aller Härte. Die Vereinten Nationen werfen beiden Seiten Kriegsverbrechen vor.

Mehr zu diesem Thema: Nachrichtenatlas | Sri Lanka | Colombo