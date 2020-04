Die "neue Normalität" - Söder liebt Scholz

In der Coronakrise gibt es ungeahnte Schmuseallianzen - etwa zwischen CSU-Chef Söder und SPD-Mann Scholz. Doch im Umgang mit den Lockerungen kommt es auch zu klaren Abgrenzungen.

Von Sabine Henkel, ARD-Hauptstadtstudio

Es war Vizekanzler Olaf Scholz, der gewohnt nüchtern erklärte, wohin die Reise geht: "Wir bewegen uns in eine neue Normalität."

In der neuen Normalität ist einiges anders. Abstand ist das neue Wir-Gefühl, und die GroKo ist die perfekte Beziehung. Jedenfalls, wenn man Markus Söder von der CSU glauben darf.

"Der Bund hat meiner Überzeugung nach, wenn ich das sagen darf, ein exzellentes, in Europa einmaliges, Wirtschaftsprogramm vorgelegt. Bei uns war sogar Herr Scholz im bayerischen Kabinett, was noch nie der Fall war, dass ein Bundesfinanzminister, und schon gar keiner von der SPD, da war. Das war ein hochqualifiziertes und hervorragendes Gespräch und nahtlose Übereinstimmung."

Söder lobt Scholz. Es sieht fast so aus als übe der Bayer schonmal Große Koalition in Berlin. Aber nein, er will ja nicht, sagt er, er will nicht Kanzler werden. Aber, wer weiß das schon.

Kanzlerin Merkel mit Informationen zum neuen Fahrplan in der Corona-Krise.

tagesschau, 15.04.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-688323~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Söder weiß die Bühne zu Nutzen

Jedenfalls befindet sich der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder derzeit im Umfrage-Höhenrausch. Sein entschiedenes Auftreten in der Coronakrise verleiht ihm Flügel. Das wiederum scheint einem, der explizit Kanzler werden will, nicht zu gefallen. Armin Laschet, Söders NRW-Pendant. Beide suchen Profil und Position. Laschet will schneller raus aus dem Stillstand, Söder bremst.

"Es freut mich, dass insgesamt sich die vorsichtige Linie ganz mehrheitlich durchgesetzt hat, die auch die Bundeskanzlerin und Herr Tschentschner mitentwickelt haben."

Armin Laschet, Ministerpräsident NRW, zu den beschlossenen Maßnahmen

tagesthemen 22:45 Uhr, 15.04.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-688407~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Wer hat es entwickelt? Laschet jedenfalls fehlt in Söders Aufzählung. Wen wundert es? Die große Presse-Bühne in Berlin gehört Söder, er ist Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Er sitzt neben der Kanzlerin, weiß die Bühne gut zu nutzen. Laschet spricht im weit entfernten Düsseldorf zur Presse und betont, erheblichen Einfluss auf die Berliner Beratungen gehabt zu haben.

Zwischen Konkurrenzkampf und Verwerfungen

Das ist nicht die neue Normalität, das ist die alte: Konkurrenzkampf. Oder sind es gar Verwerfungen, Frau Bundeskanzlerin?

"Ich habe noch nicht gehört, dass es zu Verwerfungen jetzt zwischen Bundesländern geführt hat weil der eine Baumarkt aufhatte und der andere nicht."

Vielleicht aber, weil der eine die Schulen schnell wieder aufmachen will und der andere nicht. In dieser Frage war Laschet in den letzten Tagen vorgeprescht - falsch vorgeprescht?

"Die Bundeskanzlerin hat völlig recht: Es darf kein falsches Vorpreschen geben."

Laschets Versuch der Schadensbegrenzung

Laschet übt sich in Schadensbegrenzung und verweist auf das Ergebnis der Gespräche. Es ist ein Kompromiss, ein flexibler Rahmen, wie Laschet sagt. So öffnet er die Schulen schon nächste Woche wieder für die Abschlussklassen, Söder wartet noch.

Alles im Rahmen, oder sind das doch erhebliche Differenzen? Nein, sagt die Kanzlerin, ein weiteres Mal.

"Vom Geist, vom ganzen Herangehen, haben wir erhebliches Maß an Einheitlichkeit erreicht, das für einen föderalen Staat schon fast an ein Wunder grenzt."

Auch das gehört dann wohl zur neuen Normalität - das Wunder des Föderalismus.