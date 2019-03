Die Bürgerrechtlerin Caputova hatte sich als Anti-Korruptions-Aktivistin einen Namen gemacht, nun wird sie das erste weibliche Staatsoberhaupt der Slowakei. Die Stichwahl um das Präsidentenamt gewann sie deutlich.

Die Bürgerrechtlerin und Anwältin Zuzana Caputova hat die Präsidentschaftswahl in der Slowakei gewonnen. Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen lag sie mit fast 60 Prozent in der Stichwahl klar vor dem EU-Kommissar Maros Sefcovic. Schon im ersten Wahlgang am 16. März hatte Caputova mit fast 41 Prozent deutlich besser abgeschnitten als Sefcovic, der mit knapp 19 Prozent Zweiter wurde.

Caputova wird somit das erste weibliche Staatsoberhaupt der Slowakei. Sie dankte den Wählern für ihr Vertrauen, das sie als Signal der Veränderung interpretierte. Sefcovic gratulierte ihr zu ihrem Erfolg. Das offizielle Endergebnis soll erst im Laufe des Sonntags bekannt gegeben werden.

Caputova nach Bekanntgabe erster Zwischenergebnisse.

"Hoffnungsträgerin" für Veränderungen

Caputova trat für die nicht im Parlament vertretene Progressive Slowakische Partei an. Die 45-Jährige hatte sich an der Kampagne zur Aufklärung des Mordes an dem Journalisten Jan Kuciak vor einem Jahr beteiligt. Kuciak recherchierte zu Betrugsfällen, an denen auch Geschäftsleute mit Verbindungen in die Politik beteiligt gewesen sein sollen.

Über die Tat, bei der auch Kuciaks Lebensgefährtin Martina Kusnirova getötet wurde, war Ministerpräsident Robert Fico gestürzt. Viele Slowaken hatten der Regierung nach dem Mord Untätigkeit vorgeworfen, es kam zu den größten Anti-Regierungsprotesten im Land seit rund drei Jahrzehnten.

Caputova sei es gelungen, sich zur "Hoffnungsträgerin der Demonstrationsbewegung" zu machen, die eine grundlegende Veränderung wünsche, erklärte der Meinungsforscher Pavel Haulik vor der Wahl in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Dem Diplomaten Sefcovic hingegen habe es geschadet, dass er in der Öffentlichkeit als Kandidat der von Korruptionsskandalen belasteten Regierungspartei Smer-Sozialdemokratie wahrgenommen werde, obwohl er formell parteilos sei.

Das slowakische Staatsoberhaupt hat ähnlich wie in Deutschland vorwiegend repräsentative Aufgaben. Im Fall einer Regierungskrise kommt ihm aber eine entscheidende Rolle zu