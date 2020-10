Er spielte viele Rollen in seinem Leben, doch mit dieser wurde er weltberühmt: Sieben Mal verkörperte Sean Connery den Geheimagenten James Bond. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 90 Jahren gestorben.

Der schottische Ex-James-Bond-Star Sean Connery ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie mit, wie der britische Sender BBC berichtete. Der im Jahr 1930 in Edinburgh geborene Connery war der erste James-Bond-Darsteller - und für viele Fans auch der beste. Der Schotte spielte den britischen Geheimagenten zwischen 1962 und 1983 sieben Mal. Als besonderes Kennzeichen galt seine kräftige tiefe Stimme.

Der erste James-Bond-Film "Dr. No" kam 1962 heraus, der zweite "Liebesgrüße aus Moskau" folgte 1963. "Goldfinger" wurde 1965 einer der größten kommerziellen Erfolge der Filmgeschichte überhaupt. Es folgten "Feuerball" (1965) und "Du lebst nur zweimal" (1967), mit dem Connery vorläufig Abschied von der Bond-Rolle nahm. 1970 ließ sich Connery aber noch einmal überreden, als "007" in "Diamantenfieber" (1971) aufzutreten. Ein letztes Mal spielte er den Bond 1982 in "Sag niemals nie".

1/19 Sean Connery - der ewige James Bond Vollbild Die Rolle seines Lebens war für Sir Sean Connery Segen und Fluch zugleich. Als Geheimagent James Bond gelangte er in den 1960er-Jahren zu Weltruhm und wurde zum Sexsymbol. Die Filme machten ihn reich. Doch nach seinem Abschied von der Rolle brauchte Connery viele Jahre, um sich auch jenseits von 007 als erfolgreicher Schauspieler zu etablieren. Sein Bond-Image konnte er nie ganz loswerden. Auch heute noch gilt der Schotte für viele als der beste James Bond. | Bildquelle: dpa

Ein Oscar für "Die Unbestechlichen"

Connery legte jedoch großen Wert darauf, nicht auf die Rolle des James Bond festgelegt zu werden, und entwickelte sich nach und nach immer mehr zum Charakterdarsteller. Oft spielte er den älteren Lehrmeister oder weisen Mentor, etwa in dem Fantasy-Film "Highlander" oder an der Seite von Harrison Ford als Vater von Indiana Jones. Dem europäischen Publikum blieb er vor allem auch als William von Baskerville in der Verfilmung des Umberto-Eco-Romans "Der Name der Rose" in Erinnerung.

Seinen einzigen Oscar erhielt Connery 1988 für eine Nebenrolle als erfahrener Polizist in dem Gangsterfilm "Die Unbestechlichen", diesmal an der Seite von Kevin Costner. Im Jahr 2000 wurde Connery von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben und durfte sich seither Sir Sean nennen.

Mit der Heimat Schottland eng verbunden

Seit 1975 war Connery mit der französischen Malerin Micheline Roquebrune verheiratet. Seiner ersten Ehe mit der australischen Schauspielerin Diane Cilento (1933-2011) entstammt sein Sohn Jason. Obwohl Connery meist in Spanien oder auf den Bahamas lebte, blieb er seiner schottischen Heimat eng verbunden und trat vehement für die Unabhängigkeit Schottlands ein.