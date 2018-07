Der unter umstrittenen Umständen nach Tunesien abgeschobene Islamist Sami A. kommt offenbar zunächst wieder frei. Ein Untersuchungsrichter hat die vorläufige Freilassung angeordnet. Die Ermittlungen laufen weiter.

Der nach Tunesien abgeschobene Sami A. ist in seinem Heimatland vorläufig wieder auf freiem Fuß. Wie die tunesischen Behörden mitteilten, entschied ein Untersuchungsrichter die vorläufige Freilassung, da zurzeit keine Anschuldigungen gegen den Mann erhoben werden könnten. Die Ermittlungen gegen den Islamisten laufen allerdings weiter, wie ein Sprecher der tunesischen Anti-Terror-Behörde sagte.

Sami A. wurde am 13. Juli - in einer juristisch umstrittenen Aktion - von Düsseldorf nach Tunis abgeschoben. Die deutschen Behörden hatten nicht abgewartet, bis das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen abschließend geklärt hatte, ob Sami A. Folter drohen könnte oder nicht. Die Abschiebung sei daher "grob rechtswidrig".

Die tunesischen Behörden nahmen Sami A. nach seiner Ankunft in Tunis vor zwei Wochen sofort in Untersuchungshaft. Er sei aktenkundig und zur Fahndung ausgeschrieben gewesen, hieß es damals. Offenbar konnte ihm die Justiz nun doch nichts nachweisen, um ihn länger in Haft zu behalten.

In Nordrhein-Westfalen war Sami A. als Gefährder eingestuft, das heißt die Sicherheitsbehörden trauen ihm schwere Straftaten zu. Er soll eine militärische Ausbildung in einem Al-Kaida-Lager in Afghanistan erhalten haben. Außerdem soll er zeitweise als Leibwächter von Osama bin Laden gearbeitet haben.

Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft wurde allerdings wegen mangels hinreichenden Tatverdachts wieder eingestellt.

Unklar ist, ob Sami A. nun wieder nach Deutschland kommt. Die zuständige Ausländerbehörde sagte bislang - vereinfacht ausgedrückt: Es mache keinen Sinn, ein Visum für Sami A. ausstellen, solange er in Haft ist und Tunesien nicht verlassen darf. Seine Anwältin Seda Basay-Yildiz will sich dafür einsetzen, dass Sami A. wieder nach Deutschland kommt. Seine vier Kinder leben ebenfalls in Deutschland.

Mit Informationen von Michael Stempfle, ARD-Hauptstadtstudio

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 27. Juli 2018 um 16:00 Uhr.