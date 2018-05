ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt wird die Einreise nach Russland anlässlich der Berichterstattung über die Fußball-WM von Seiten Russlands verweigert. Das vom SWR für ihn beantragte Visum wurde für ungültig erklärt.

Seppelt steht demnach auf einer Liste der in Russland "unerwünschten Personen" und könne daher nicht in die Russische Föderation einreisen. Nähere Angaben zu den Hintergründen wurden nicht gemacht. Die ARD betrachtet dies als einen einmaligen Vorgang in der Geschichte des ARD-Sportjournalismus und im Hinblick auf die Berichterstattung über Großereignisse wie die Fußball-WM als beispiellosen Eingriff in die Pressefreiheit.

"Großes Unverständnis"

Bei Sportgroßereignissen wie der Fußball-WM oder den Olympischen Spielen ist der freie Zugang für Medienvertreter aus aller Welt üblicherweise selbstverständlich und gehört auch zu den Voraussetzungen für die Vergabe an Ausrichterländer. ARD-Programmdirektor Volker Herres erklärte dazu, er habe "mit großem Unverständnis zur Kenntnis genommen", dass Seppelt die Einreise zur Fußball-WM nach Russland verweigert werden solle. Das sei kein Zeichen von Respekt vor der Tätigkeit eines investigativen Journalisten, sondern eher dafür, dass man unangenehmen Themen gegenüber lieber die Augen verschließe. Er hoffe, dass die politischen Verantwortlichen ihre Entscheidung noch einmal überdenken.

DJV vermutet russischen "Rachefeldzug"

Der Deutsche Journalisten-Verband kritisierte die russische Entscheidung scharf. "Das ist natürlich ein enormer Einschnitt in die Pressefreiheit und zeigt, dass es der russischen Regierung darum geht, kritische Stimmen mundtot zu machen", sagte der DJV-Vorsitzende Frank Überall der Nachrichtenagentur dpa. "Angesichts der Tatsache, dass er die Dopingfälle in Russland öffentlich gemacht hat, kann man davon ausgehen, dass es sich um einen Rachefeldzug handelt."

