Ukraine-Krise Die Tür der NATO bleibt offen Stand: 26.01.2022 19:50 Uhr

Im Ukraine-Konflikt hatte Russland von den USA und der NATO Sicherheitsgarantien verlangt - und nun eine Antwort erhalten. US-Außenminister Blinken sagte, die Tür der NATO bleibe offen. Ein Ende der Ausweitung lehnte er aber ab.

Die USA haben der russischen Regierung die erwartete schriftliche Antwort auf deren Forderungen übermittelt. Das teilte das russische Außenministerium mit. Moskaus US-Botschafter John Sullivan habe das Schreiben bei einem Treffen Vize-Außenminister Alexander Gruschko übergeben. Zu den Inhalten machte das Außenministerium zunächst keine Angaben.

Laut US-Außenminister Antony Blinken hat die Regierung in Washington der russischen Forderung nach verbindlichen Zusagen für ein Ende der NATO-Ausweitung aber erneut eine Absage erteilt. Man habe deutlich gemacht, "dass es Kernprinzipien gibt, zu deren Wahrung und Verteidigung wir uns verpflichtet haben", sagte er. Dazu gehörten die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine sowie das Recht von Staaten, ihre eigenen Bündnisse zu wählen. "Die Tür der NATO ist offen und bleibt offen."

Blinken sagte aber auch, die USA hätten ihre Bereitschaft zum Dialog in dem Schreiben deutlich gemacht. Man habe darin einen "ernsthaften diplomatischen Pfad" abgesteckt, um den Ukraine-Konflikt beizulegen. Der Brief sei mit der Ukraine und den europäischen Verbündeten abgestimmt. Er gehe davon aus, dass nun Diskussionen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow folgen würden.

Antwort bei Krisentreffen vereinbart

Zuvor hatte auch die NATO mitgeteilt, dass sich die Mitgliedstaaten auf eine Antwort zu Russlands Forderungskatalog geeinigt hätten. Bei der US-Initiative handelte es sich um ein zusätzliches Schreiben. Russland hatte der NATO und den USA im vergangenen Monat den Entwurf einer Vereinbarung übergeben, in der der Kreml sogenannte Sicherheitsgarantien in Europa verlangt.

Unter anderem wird darin ein Ende der NATO-Osterweiterung gefordert, durch die sich Russland bedroht sieht. Insbesondere will der Kreml eine Aufnahme der Ukraine in das westliche Verteidigungsbündnis verhindern. Bei einem Krisentreffen in Genf am vergangenen Freitag hatte US-Außenminister Antony Blinken seinem russischen Kollegen Lawrow eine Antwort auf den Forderungskatalog für diese Woche in Aussicht gestellt.

Lawrow warnt vor "notwendigen Maßnahmen"

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa ergänzt die Antwort der NATO die der USA. An Washington hatte Moskau einen gesonderten Vorschlag zu Sicherheitsvereinbarungen nur zwischen den beiden Ländern übermittelt. Die Antwort der NATO enhält Diplomaten zufolge keine größeren Zugeständnisse. Es werde deutlich gemacht, dass Kernforderungen Russlands für das Bündnis inakzeptabel seien, hieß es demnach. Gesprächsbereit sei man laut dpa hingegen bei Themen wie Rüstungskontrolle und Abrüstung.

Lawrow hatte heute gesagt, nach Eingang der Antwort würden er und andere ranghohe Regierungsvertreter Kremlchef Wladimir Putin Ratschläge zu den nächsten Schritten geben. Der Minister warnte, man werde "alle notwendigen Maßnahmen" ergreifen, wenn man keine konstruktiven Antworten erhalte und der Westen seine "aggressive Politik" fortsetze.

Die US-Regierung hat wiederholt deutlich gemacht, dass die Politik der offenen Tür der NATO für sie nicht zur Verhandlung stehe und dass Moskau nicht über Bündnisse anderer Staaten entscheiden könne. Washington hatte sich zugleich bereit erklärt, über andere "Fragen der gegenseitigen Sicherheit" mit Moskau zu verhandeln, zum Beispiel beim Thema Rüstungskontrolle.

Wegen des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine befürchten Kiew und der Westen einen Angriff Russlands. Für den Fall hat der Westen Moskau auch generell scharfe Sanktionen angedroht. Russland weist die Vorwürfe zurück und erklärt seinerseits, sich von der Ukraine und der NATO bedroht zu fühlen.

Gespräche im Normandie-Format

Um die Lage zu entspannen, führen Deutschland und Frankreich in Paris Gespräche im sogenannten Normandie-Format mit den Konfliktparteien. Neben deutschen und französischen Diplomaten nehmen der Ukraine-Beauftragte des Kreml, Dmitri Kosak, und der hochrangige ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak an dem Treffen im Elysée-Palast in Paris teil. Das Normandie-Format war 2014 zur Befriedung des Konflikts in der Ostukraine gschaffen worden.

Peskow hatte zuvor gesagt, man erwarte von dem Treffen ein "langes, offenes und ergebnisreiches Gespräch". Das Ergebnis solle maximal sein. Wie hoch dieses Maximum aussehen werde, sei schwer zu bewerten.