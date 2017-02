Ein umstrittenes Anti-Korruptionsgesetz hat in Rumänien die größten Proteste seit dem Zusammenbruch des Kommunismus vor 27 Jahren ausgelöst. Nun könnte die Regierung einlenken. Zumindest macht der Chef der regierenden Sozialdemokraten vorsichtige Andeutungen.

Nach Massenprotesten der vergangenen Tage erwägt die rumänische Regierung offenbar erstmals eine Rücknahme des umstrittenen Anti-Korruptionsgesetzes. Der Vorsitzende der regierenden Sozialdemokratischen Partei, Liviu Dragnea, sagte in einem Interview mit dem rumänischen Nachrichtenportal "DC News", dass er Ministerpräsident Sorin Grindeanu treffen werde, um "eine Lösung" vorzuschlagen. "Wir können möglicherweise über eine Aufhebung des Dekrets sprechen, wenn der Ministerpräsident zustimmt", sagte Dragnea.

Gegen die Anordnung, die Dragnea selbst und Dutzenden anderen Politikern Klagen vom Hals schaffen könnte, haben Hunderttausende Rumänen demonstriert. Der Chef der Sozialdemokraten erklärte nun, die Politik in Bukarest könne möglicherweise dem Druck regionaler Organisationen nicht mehr standhalten, die eine Million Menschen zu Protesten in die Hauptstadt schicken könnten. Der wegen Wahlbetrugs verurteilte und deshalb von öffentlichen Ämtern ausgeschlossene Dragnea gilt als treibende Kraft hinter der Politik von Ministerpräsident Grindeanu.

Dragnea und Grindeanu hatten es trotz der Massenproteste bislang abgelehnt, den Kritikern entgegen zu kommen. Der Parteivorsitzende sprach auch jetzt wieder von einer "Desinformationskampagne" von interessierter Seite. Dahinter stecke unter anderen der konservative Staatspräsident Klaus Johannis.

Erneute Massendemonstrationen

In Rumäniens Hauptstadt Bukarest gingen unterdessen erneut zahlreiche Demonstranten auf die Straßen. Mehrere zehntausend Rumänen versammelten sich vor dem Sitz der Regierung, um ihrem Unmut über die Lockerung der Anti-Korruptionsregeln Luft zu machen. Schon am Freitagabend hatten landesweit etwa 250.000 Menschen demonstriert, in Bukarest versammelten sich etwa 100.000 Demonstranten.

Am Dienstag hatte die Regierung ein Dekret erlassen, das Amtsmissbrauch und Vorteilsnahme straffrei macht, wenn es dabei um Summen von weniger als umgerechnet 45.000 Euro geht. Die Regierung begründet den Schritt unter anderem mit überfüllten Gefängnissen.

