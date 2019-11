Zwei Jahre ist es her, dass die Journalistin Caruana Galizia in Malta ermordet wurde. Jetzt gerät Premier Muscat weiter unter Druck: Sein Büroleiter soll in Verbindung zu einem Hauptverdächtigen stehen und trat zurück.

Im Zusammenhang mit dem Mord an der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia ist der Büroleiter von Maltas Regierungschef Joseph Muscat zurückgetreten. Das teilte der Premierminister selber mit.

Keith Schembri soll Ermittlerkreisen zufolge von der Polizei verhört werden, weil sein Name in Verbindung mit einem Hauptverdächtigen in dem Mordfall genannt wurde. Die Ermittler versuchen derzeit unter Hochdruck, den Drahtzieher des Mordanschlags auf die Journalistin ausfindig zu machen.

Schmiergeld-Vorwürfe um "17 Black"

Die 53-jährige Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 bei einem Bombenanschlag getötet worden - ein Vorfall, der europaweit Erschütterung ausgelöst hatte. Die Journalistin hatte regelmäßig über Korruption, Geldwäsche, Vetternwirtschaft und andere illegale Geschäfte in Malta berichtet. In manche der Skandale waren auch Mitglieder der Regierung verwickelt.

Erst vergangene Woche war der Geschäftsmann Yorgen Fenech auf seiner Jacht vor der Küste Maltas festgenommen worden. Er ist Mitbesitzer unter anderem des Energieunternehmens Electrogas und Besitzer der in Dubai ansässigen Firma "17 Black", über die Caruana Galizia vor ihrem Tod berichtet hatte. Der Journalistin zufolge stand die Firma in Beziehung zu maltesischen Politikern.

Caruana Galizias Recherchen zeigten: Über Briefkasten-Firmen sollten Muscats Stabschef Schembri und der damalige Energie- und heutige Tourismusminister Konrad Mizzi offenbar monatliche Zahlungen in Höhe von 150.000 Euro erhalten - und zwar von "17 Black". Beide Männer bestreiten, jemals Geld von "17 Black" kassiert zu haben.

Muscats Rücktritt gefordert

Die Regierung des kleinsten EU-Landes gerät wegen des Falls zunehmend unter Druck. Der Enthüllungsjournalist Manuel Delia forderte das maltesische Parlament auf, Muscat abzusetzen. "Feuert Joseph Muscat. Heuert einen neuen Premierminister an", schrieb Delia in seinem Blog.

Die Familie der Ermordeten schloss sich den Rücktrittsforderungen an. "Joseph Muscat garantierte den Männern, die die Mörder meiner Mutter anheuerten, Straffreiheit wegen Korruption. Jetzt hält er die Schlüssel zur Gerechtigkeit. Er sollte sie jemand anderem geben", schrieb Daphnes Sohn Andrew auf Twitter.