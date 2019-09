Nach fünf Monaten Zwangspause hat das Rote Kreuz seine Arbeit in Afghanistan wieder in vollem Umfang aufgenommen. Zuvor hatte sich die Hilfsorganisation mit den Taliban auf Sicherheitsgarantien geeinigt.

Von Bernd Musch-Borowska, ARD-Studio Neu-Delhi

Nach Sicherheitsgarantien der Taliban hat das Rote Kreuz seine Arbeit in Afghanistan wieder in vollem Umfang aufgenommen. Man habe eine gemeinsame Position zur humanitären Lage gefunden, teilte der Leiter der Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Kabul, Juan-Pedro Schaerer, über Twitter mit.

Die Taliban hatten dem Roten Kreuz in den vergangenen Jahren immer wieder gedroht. Zuletzt hatte die Hilfsorganisation im April Konsequenzen gezogen und aus Sicherheitsgründen alle Mitarbeiter zurückgerufen.

Mehrere Angriffe auf medizinisches Personal

In einer Erklärung der Taliban hieß es jetzt, alle Talibankämpfer sollten für die Sicherheit der Rotkreuzmitarbeiter Sorge tragen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO waren allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres zehn Mitarbeiter von medizinischen Diensten in Afghanistan getötet, drei Krankenhäuser zerstört und zwölf weitere schwer beschädigt worden.

Im vergangenen Jahr hatte es mehr als 90 Angriffe auf medizinische Einrichtungen gegeben, bei denen insgesamt 44 medizinische Hilfskräfte getötet worden waren.

Rotes Kreuz nimmt Arbeit in Afghanistan wieder auf

Bernd Musch-Borowska, ARD Neu-Delhi

15.09.2019 13:08 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.