Proteste im Sudan Mit Tränengas gegen die Demonstranten

Zehntausende sind in Sudans Hauptstadt Khartum und in anderen Städten des Landes erneut gegen die Militärregierung auf die Straße gegangen. Die Polizei setzte Tränengas ein und gab Warnschüsse ab.

Bei erneuten Massenprotesten gegen den regierenden Militärrat im Sudan sind in der Hauptstadt Khartum und weiteren Städten des Landes Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen. In Khartum setzte die Polizei Tränengas gegen die Demonstranten ein und gab zur Warnung Schüsse in die Luft ab.

Die gefürchtete paramilitärische Einheit RSF war mit Maschinengewehren bewaffnet an mehreren Plätzen in Khartum präsent. Er werde keinen "Vandalismus" tolerieren, warnte der Leiter der Einheit, Mohamed Hamdan Dagalo.

Erste Massenproteste nach Eskalation Anfang Juni

Es waren die ersten Massenproteste seit der gewaltsamen Auflösung des zentralen Protestlagers in der Hauptstadt, bei der am 3. Juni mehrere Menschen getötet worden waren. Der sudanesische Berufsverband SPA rief die Demonstranten in Khartum im Onlinedienst Twitter auf, zum Präsidentenpalast zu ziehen, "um Gerechtigkeit für die Märtyrer" und "eine bedingungslose Machtübergabe an die Zivilbevölkerung" zu fordern.

Auch in der Stadt Gadaref im Osten des Landes griffen die Sicherheitskräfte laut Zeugenberichten zu Tränengas. In den Städten Al-Obied, Madani und Chasma el-Girba kam es ebenfalls zu Protesten. In der Stadt Atbara sie bei Protesten ein Demonstrant zwischen 20 und 30 Jahren erschossen worden, meldete das zur SPA gehörende Ärztekomitee. Wer die Schüsse abgab, ist noch nicht klar.

tagesschau 17:15 Uhr, 30.06.2019, Alexander Stenzel, ARD Kairo





Warnung des Militärrats

Der Militärrat warnte die Protestbewegung "Allianz für Freiheit und Wandel", die zu den Demonstrationen aufgerufen hatte, er werde sie "vollumfänglich verantwortlich machen", falls jemandem etwas zustoße. Vor den Protesten hatten die EU, mehrere westliche Staaten und Menschenrechtsorganisationen beide Seiten zur Zurückhaltung aufgefordert, um erneute Gewalt zu verhindern.

Äthiopien und die Afrikanische Union bemühen sich derzeit, zwischen der Opposition und dem Militärrat zu vermitteln.

Die Demonstranten protestieren gegen den Militärrat. Er weigert sich, die Macht zügig an eine zivile Regierung zu übergeben.

Opposition: 130 Tote seit Anfang Juni

In dem ostafrikanischen Staat hatte nach dem Sturz des langjährigen Staatschefs Omar al-Baschir infolge von monatelangen Massenprotesten im April ein Militärrat die Führung übernommen. Er weigert sich, die Macht zügig an eine zivile Regierung zu übergeben.

Seit der gewaltsamen Auflösung des Protestcamps Anfang Juni wurden nach Angaben oppositionsnaher Ärzte insgesamt etwa 130 Menschen getötet. Nach offiziellen Angaben starben allein am 3. Juni 61 Menschen.