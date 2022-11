Null-Covid-Politik in China Polizei verhindert weitere Proteste Stand: 29.11.2022 09:07 Uhr

Nachdem in sozialen Medien erneut zu Protesten in China aufgerufen wurde, hat die Polizei mit einem massiven Aufgebot reagiert - und Demonstrationen verhindert. Straßen wurden gesperrt und Smartphones durchsucht.

Am Wochenende war Chinas Staatsführung mit der größten Protestwelle seit Jahrzehnten konfrontiert. Darauf hat sie nun reagiert: Die Polizei verhinderte mit einem massiven Aufgebot sowie Sperrungen weitere Proteste. Zuvor war in sozialen Medien zu neuen Protesten aufgerufen worden.

In chinesischen Metropolen wie Shanghai, Hangzhou und in der Hauptstadt Peking waren Polizisten unter anderem verstärkt in Universitätsvierteln oder an Plätzen im Einsatz sowie sperrten Straßen, an denen es zuvor zu den Versammlungen gekommen war. In zahlreichen Fällen wurden Passanten angehalten und mussten ihre Smartphones vorzeigen.

Verbotene VPN und Messenger

Die Polizisten forderten sie unter anderem auf, Bilder von den jüngsten Protesten zu löschen. Außerdem überprüfte die Polizei Berichten zufolge, ob verbotene VPN-Programme auf den Telefonen installiert waren, mit denen man die staatliche Zensur umgehen kann.

Vor allem junge Chinesinnen und Chinesen hatten sich am Wochenende mit verschlüsselten Messengern wie Telegram zu Demonstrationen verabredet und Bilder und Videos von den Protesten auf Plattformen wie Twitter verbreitet. Beide Dienste sind in China nicht ohne VPNs nutzbar.

Bevölkerung gegen Null-Covid

In zahlreichen Städten des Landes demonstrierten Hunderte Menschen gegen die strikte Null-Covid-Politik der Staats- und Parteiführung, aber auch für mehr Meinungsfreiheit, Demokratie und gegen die Kommunistische Partei. Es waren die größten Anti-Regierungs-Proteste seit Jahrzehnten in Festlandchina. Die Polizei nahm zahlreiche Demonstranten in Gewahrsam.

Seit fast drei Jahren hält die Staats- und Parteiführung an ihrer strikten Null-Covid-Politik fest. Derzeit erlebt China den größten Ausbruch des Coronavirus seit Beginn der Pandemie. Nach einem stetigen Anstieg der landesweiten Infektionszahlen meldete die Gesundheitskommission nun erstmals wieder einen leichten Rückgang der Neuinfektionen auf 38.400 Fälle. Am Vortag war ein Höchstwert von mehr als 40.000 gemeldet worden. In der Hauptstadt nahmen die Infektionen jedoch weiter zu.

Im ganzen Land sind Millionen Menschen noch immer von harten Lockdowns, Zwangsquarantäne, Massentests und Reiseverboten betroffen. Bis auf Lebensmittelläden sind auch die meisten Restaurants, Geschäfte, Schulen und Büros geschlossen. Wegen der Maßnahmen steckt auch zunehmend Chinas Wirtschaft in der Krise.