Polens Regierung wird nicht zu dem heutigen Visegrad-Treffen nach Israel reisen. Grund sind umstrittene Äußerungen von israelischen Regierungsmitgliedern über die Rolle Polens im Holocaust.

Polen hat nach einem Streit mit Israel über seine Rolle beim Holocaust seine Teilnahme an einem Gipfeltreffen mit den Visegrad-Staaten in Jerusalem komplett abgesagt. Nachdem zunächst Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sein Kommen zu dem Treffen abgesagt hatte, wird nun auch Außenminister Jacek Czaputowicz mit seiner Delegation nicht nach Jerusalem reisen.

Verärgerung über Katz

Aus Morawieckis Büro hieß es, Grund seien "rassistische" Äußerungen des neuen israelischen Außenministers Israel Katz. Auch über Premierminister Benjamin Netanyahu ist Polen verärgert. Er hatte bei einem Besuch in Warschau vergangene Woche gesagt: "Polen haben mit den Nazis kollaboriert". Die Zeitung "Jerusalem Post" zitierte Netanyahu jedoch fälschlicherweise mit der Formulierung "die Polen" - was einige polnische Medienhäuser aufgriffen. Das legte in den Augen vieler Polen nahe, dass Netanyahu den Polen generell eine Mittäterschaft beim Holocaust unterstelle.

Der neu ernannte Außenminister Katz sorgt mit seinen Äußerungen für weitere Spannungen zwischen beiden Ländern.

Netanyahus Büro sowie die Zeitung erklärten anschließend, der Ministerpräsident sei falsch zitiert worden. Es handele sich um einen redaktionellen Fehler. Dennoch bestellte die polnische Regierung die israelische Botschafterin ein.

Jedoch verschärfte Außenminister Katz den Konflikt, als er am Sonntag sagte, Polen hätten den "Antisemitismus mit ihrer Muttermilch aufgesogen". Er zitierte dabei den Ex-Ministerpräsidenten Izchak Schamir, dessen Vater von Polen ermordet worden war. Katz war erst am Sonntag zum amtierenden Außenminister ernannt worden.

Streit über Holocaust-Gesetz

Im vergangenen Jahr hatten sich die beiden Regierungen bereits über ein neues polnisches Gesetz gestritten, laut dem es verboten ist, die polnische Nation für eine Kollaboration im Holocaust verantwortlich zu machen. Auch international hatte das Gesetz Kritik hervorgerufen.

In Israel sollte Netanyahu heute und morgen eigentlich die Regierungschefs der sogenannten Visegrad-Gruppe zu Beratungen in Israel treffen. Neben Polen gehören dazu Ungarn, Tschechien und die Slowakei.