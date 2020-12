Die Modewelt hat einen ihrer ganz großen Designer verloren: Im Alter von 98 Jahren ist Pierre Cardin gestorben. Er galt als Pionier der Prêt-à-porter-Mode und visionärer Modeschöpfer.

Der französische Modeschöpfer Pierre Cardin ist tot. Wie seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, starb er am Vormittag im Alter von 98 Jahren in einem Krankenhaus in Neuilly westlich von Paris.

Der 1922 in Italien geborene Cardin war ein Pionier der Prêt-à-porter-Mode und ein visionärer Designer. Neben Paco Rabanne und André Courrèges gilt er als Erfinder der futuristischen Mode. So schickte er Anfang der 1960er-Jahre seine Mannequins in astronautenähnlichen Anzügen und mit Helm über den Laufsteg.

1/16 Pierre Cardin - Fashion Futurist Vollbild Der Pariser Modeschöpfer Pierre Cardin ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Der 1922 in Italien geborene Cardin hat nicht nur die futuristische Mode mitbegründet, sondern als erster seiner Branche Mode für die Masse entworfen und wie kein anderer seinen Namen weltweit vermarktet. | Bildquelle: AFP

Weltweites Unternehmensimperium

Wie kein anderer vermarktete er seinen Namen weltweit. Bereits 1950 gründete sein eigenes Modehaus, in den folgenden Jahrzehnten baute er ein weltweites Unternehmensimperium auf. Dazu zählen auch mehrere Nobelrestaurants.

Cardin erfuhr zahlreiche Ehrungen wie etwa die Aufnahme in die französische Ehrenlegion. Bis ins hohe Alter hinein entwarf er Kollektionen.