Parteispenden in Österreich Kurz' reiche Spender

Österreichs Wahlkampf 2017 war teurer als erlaubt, vor allem die ÖVP von Sebastian Kurz riss die Obergrenze. Woher das Geld kam, lag lange im Dunkeln - bis jetzt. Und Kurz ist schon wieder im Wahlkampfmodus.

Von Stephan Ozsváth, ARD-Studio Wien

Österreichs jüngster Alt-Bundeskanzler ist schon wieder im Wahlkampf-Modus. In der Wiener Stadthalle ließ sich Sebastian Kurz von dem Evangelikalen und früheren Drogendealer, Ben Fitzgerald, segnen. Doch der Segen schützt den ÖVP-Chef nicht vor der Debatte über die Finanzen seiner Partei. Der Konservative konterte im ORF:

"Wir melden alle Spenden die wir erhalten dem Rechnungshof, so wie das gesetzlich vorgesehen ist. Was mich in der ganzen Sache schon stört, ist dass es immer nur Aufregung gibt, wenn die Volkspartei unterstützt wird. Bundespräsident van der Bellen hat in seinem Wahlkampf rund drei Millionen Euro an Spenden erhalten.[...] Niemals gab es hier eine Diskussion darüber."