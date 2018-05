Mitten in Paris hat ein Mann Passanten angegriffen, bis die Polizei ihn überwältigte. Vieles spricht dafür, dass es sich wieder um einen islamistischen Anschlag handelt.

Von Marcel Wagner, ARD-Studio Paris

Es war etwa kurz vor 21 Uhr, als mitten in einem belebten Viertel ganz in der Nähe der berühmten Pariser Oper plötzlich Panik ausbrach. Ein Kellner einer Bar des beliebten Ausgehviertels erlebte den Vorfall aus nächster Nähe mit. Im Fernsehsender BFMTV schilderte er seine Erlebnisse: "Da war eine Frau in unserem Eingangsbereich und plötzlich kam ein Mann, der sie mit einem Messer angegriffen hat. Der Freund der Frau ist ihr zur Hilfe geeilt, daraufhin ist der Angreifer ihm gefolgt, bevor er schließlich weiter in Richtung einer belebten Straße gelaufen ist", sagte er.

Passanten hätten plötzlich begonnen zu rennen, als die Polizei eintraf - der Angreifer sei direkt auf sie zugelaufen und habe versucht, auf sie einzustechen. "Da haben die Polizisten geschossen."

Ein Rettungswagen in der Nähe des Tatorts in Paris.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Terrorverdacht

Die Pariser Polizei berichtete sofort über Twitter von dem Messerangriff, gab aber auch an, dass der Angreifer bereits überwältigt worden sei. Kurze Zeit später fasste Pierre Gaudin von der Polizeipräfektur das Ausmaß des Angriffes zusammen:

"Ein Mann hat kurz vor 21 Uhr fünf Menschen angegriffen. Die Polizei hat sofort eingegriffen und den Angriff erwidert. Der Angreifer ist tot. Einer der angegriffenen Passanten ist seinen Verletzungen erlegen. Zwei weitere wurden schwer und zwei leicht verletzt."

Gegen Mitternacht trat dann auch François Molins vor die Presse. In einem kurzen Statement erläuterte Frankreichs oberster Anti-Terror-Staatsanwalt, dass der Angriff einen islamistischen Hintergrund gehabt haben könnte. "Zum jetzigen Zeitpunkt, auf Basis einiger Zeugenaussagen, die feststellen, dass der Täter während seines Messerangriffs 'Allahu Akbar' geschrien hat und angesichts der Art und Weise des Tatablaufs, haben wir die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft eingeschaltet", erklärte Molins. Sie ermittle mit Hinblick auf eine terroristische Vereinigung und eine terroristische Straftat.

Premier lobt Schnelligkeit der Einsatzkräfte

Die Identität des Täters blieb zunächst unklar. Noch in der Nacht nahm die Terrororganisation "Islamischer Staat" die Tat aber für sich in Anspruch. Am Morgen wurde bekannt, dass der Attentäter vermutlich aus Tschetschenien stammte.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach den Opfern seine Anteilnahme aus. Frankreich habe wieder einmal Blutgeld zahlen müssen, werde den Feinden der Freiheit aber nicht nachgeben, schrieb Macron in der Nacht auf Twitter.

Premierminister Edouard Philippe lobte ausdrücklich die Einsatzkräfte: Weniger als neun Minuten nach dem ersten Notruf sei der Angreifer bereits neutralisiert worden. "Diese Schnelligkeit, die Ruhe und Effizienz haben in jedem Fall dazu beigetragen, eine wesentlich schlimmere Bilanz zu verhindern", sagte Philippe in der Nacht bei einem spontanen Besuch in einer der beteiligten Polizeiwachen.