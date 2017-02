Vor dem Louvre in Paris hat ein Mann einen Soldaten angegriffen und leicht verletzt. Dabei rief er "Allahu Akbar". Der Angreifer wurde niedergeschossen, wie die Polizei mitteilte. Sie geht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Ein Mann hat am Pariser Louvre mit einem Messer oder einer Machete eine Gruppe von Polizisten und Soldaten angegriffen und dabei "Allahu Akbar" gerufen. Ein Soldat sei leicht verletzt worden. Ein anderer Soldat schoss daraufhin auf den Angreifer und verletzte ihn schwer, wie Polizeipräfekt Michel Cadot sagte.

Der Ausruf des Mannes lasse darauf schließen, dass er seinen Angriff in einem "terroristischen Rahmen" habe ausüben wollen, so Cadot. Der Angreifer habe zwei Rucksäcke bei sich gehabt. In ihnen sei kein Sprengstoff gefunden worden.

Louvre vorerst geschlossen

Der Angriff ereignete sich in einem Treppenhaus, das von einem Platz neben dem Louvre in ein unterirdisches Einkaufszentrum, das Carrousel du Louvre, führt. Ein Sprecher der Polizeigewerkschaft, Yves Lefebvre, sagte, der Mann sei aggressiv geworden, nachdem die Soldaten ihm gesagt hätten, er dürfe mit seinen Rucksäcken nicht in die Geschäfte unter dem Louvre. Daraufhin habe der Mann angegriffen.

Das weltberühmte Museum wurde nach dem Zwischenfall geschlossen. Die Besucher müssten im Inneren bleiben, sagte eine Mitarbeiterin der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Es komme niemand mehr rein oder raus. Das Areal wurde abgesperrt und evakuiert.

Die Staatsanwaltschaft leitete bereits eine Untersuchung wegen Terrorverdachts ein. Das teilte die Behörde kurz nach dem Angriff mit.

In Frankreich wurden in den vergangenen Jahren eine Reihe von islamistisch motivierten Terroranschlägen mit vielen Opfer verübt. Seitdem wurden die Sicherheitsvorkehrungen massiv verstärkt, vor vielen Institutionen sind auch Soldaten für Wachdienste eingesetzt. Deshalb gilt der Ausnahmezustand.

Blick auf die berühmte Glaspyramide des Louvre (Archivbild)

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 03. Februar 2017 um 11:00 Uhr.