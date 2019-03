Nach den Ausschreitungen in Paris am vergangenen Samstag haben die Behörden ein Demonstrationsverbot für mehrere Areale der französischen Hauptstadt verhängt. Auch in zwei anderen Städten dürfen keine Kundgebungen stattfinden.

Die Polizei in Paris hat für morgen ein Demonstrationsverbot auf den Champs-Élysées und rund um den Triumphbogen verhängt. Auch vor dem Élysée-Palast, dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron, und vor der Nationalversammlung dürfen keine "Gelbwesten"-Proteste stattfinden.

Zuvor hatten die Behörden bereits Demonstrationen in Nizza und in Toulouse untersagt. Für Toulouse war zuvor in sozialen Netzwerken eine nicht angemeldete Demonstration auf dem Place du Capitole angekündigt worden. Das Verbot gelte zwischen 12.00 und 21.00 Uhr, teilten die Behörden mit. Verstöße würden mit einer Geldstrafe geahndet.

Schwere Krawalle in Paris

Die Regierung will damit neue Ausschreitungen verhindern. Eine Demonstration der "Gelbwesten"-Bewegung in Paris war am vergangenen Samstag eskaliert: Randalierer plünderten auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées Geschäfte und setzten sie in Brand. Sie errichteten Barrikaden und zündeten eine Bankfiliale an. Das Feuer breitete sich auf das gesamte Gebäude aus, elf Menschen wurden verletzt. Landesweit protestierten dem Innenministerium zufolge etwa 32.000 Menschen.

Als Konsequenz entließ Regierungschef Édouard Philippe am Montag den Pariser Polizeipräsident Michel Delpuech. Der 66-Jährige galt als angeschlagen, seit Randalierer im Dezember den Triumphbogen beschmiert und zahlreiche Geschäfte auf den Champs-Élysées verwüstet hatten.

Welche Polizei-Strategie ist bei den "Gelbwesten"-Protesten die richtige? Zuletzt löste die hohe Zahl verletzter Demonstranten für Kritik.

