Bei der Explosion in einer Bäckerei in Paris sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Zuerst hatte Innenminister Castaner von vier Toten gesprochen. Ein Gasleck könnte die Ursache der Katastrophe sein.

Bei der Explosion in einer Pariser Bäckerei sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit und korrigierte damit frühere Angaben des Innenministers, wonach vier Menschen bei der vermutlich durch ein Gasleck ausgelösten Explosion getötet worden seien.

37 Menschen wurden verletzt - zehn davon schwer, teilte Innenminister Christophe Castaner mit. Die Lage sei unter Kontrolle, vom Anblick des Schadens sei er schockiert. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Große Druckwelle und jede Menge Rauch

Die Detonation hatte sich am Morgen in einer Bäckerei im 9. Arrondissement ereignet. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten ein Gasleck als Ursache. Ursprünglich sei die Feuerwehr wegen des Austretens von Gas zu der Bäckerei gerufen worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Ein Angestellter eines gegenüber der Bäckerei liegenden Hotels sagte, er habe am Morgen gesehen, wie Feuerwehrmänner in die Bäckerei gegangen seien. Er habe zunächst einen Fehlalarm vermutet. Dann habe es plötzlich eine gewaltige Explosion gegeben, eine große Druckwelle habe auch das Hotel erfasst. Er habe gerade noch "vor einer Menge Rauch und Glas" in Deckung gehen können, "eine Menge Sachen" seien auf ihn gefallen.

Feuerwehrleute am Unfallort. Unter den Todesopfern waren auch zwei Einsatzkräfte.

Große Schäden in der Umgebung

Wegen der Explosion barsten Fensterscheiben in der Umgebung, in der geschäftigen Pariser Innenstadt brach ein Brand aus. Auf der Straße waren Trümmerteile zu sehen, der untere Teil eines Gebäudes war verwüstet und stand in Flammen. Auch geparkte Autos wurden durch die Explosion beschädigt.

"Ich schlief und wurde von der Erschütterung geweckt", berichtete eine Anwohnerin. "Alle Fenster der Wohnung explodierten, alle offenen Türen sprangen aus den Angeln. Um aus dem Zimmer zu kommen, musste ich über die Tür laufen, die Kinder waren in Panik, weil sie nicht aus ihrem Zimmer kamen." Die Feuerwehr brachte die Familie schließlich über eine Leiter in Sicherheit.

Polizei wegen "Gelbwesten" in Alarmbereitschaft

Die Behörden in Paris sind wegen angekündigter Demonstrationen der "Gelbwesten" in Alarmbereitschaft. Rund 5000 Sicherheitskräfte sichern in der Hauptstadt die Proteste.

Auch wegen des Terroranschlags von Straßburg vor einem Monat herrscht in Frankreich hohe Anspannung. Am 11. Dezember hatte ein Attentäter in der Innenstadt der elsässischen Stadt das Feuer eröffnet. Fünf Menschen starben, viele weitere wurden verletzt.

Explosion in Paris - zahlreiche Verletzte

Barbara Kostolnik, ARD Paris

