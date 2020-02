Renée Zellweger ist mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin für die Rolle im Film "Judy" ausgezeichnet worden. Joaquin Phoenix wurde bester Hauptdarsteller in "Joker". Der Südkoreaner Bong Joon Ho gewann mit seinem Film "Parasite" den Oscar für die beste Regie.

Der südkoreanische Regisseur Bong Joon Ho hat den Oscar für die beste Regie gewonnen. Der Filmemacher erhielt die Ehrung für seine Sozialsatire "Parasite". Die schwarze Komödie war zuvor auch als bester internationaler Film und für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet. "Parasite" erzählt die Geschichte einer schicksalhaften Begegnung zweier koreanischer Familien - die eine reich, die anderen arm. Den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewann die NS-Satire "Jojo Rabbit".

Joaquin Phoenix erhielt den Oscar als bester Hauptdarsteller in dem Film "Joker". Renée Zellweger hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Sie wurde für ihre Darstellung der Sängerin Judy Garland in dem biografischen Film "Judy".

Bester Nebendarsteller: Brad Pitt

Hollywood-Star Brad Pitt hat den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen. Der 56-jährige Schauspieler für seine Rolle eines Stuntman in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood" ausgezeichnet. Pitt gewann damit erstmals einen Schauspiel-Oscar. Als Produzent hatte er bereits 2014 einen Oscar für das Sklaven-Drama "12 Years a Slave" gewonnen.

Er widmete die Auszeichnung seinen Kindern. "Ihr macht alles bunt, was ich tue“, sagte der 56-Jährige in Los Angeles. Neben Tarantino bedankte sich Pitt auch bei seinem Co-Star Leonardo DiCaprio: "Leo, ich schwimme gerne jederzeit auf deiner Erfolgswelle mit. Die Aussicht ist fantastisch."

Laura Dern als beste Nebendarstellerin geehrt

Die Schauspielerin Laura Dern erhielt einen Oscar als beste Nebendarstellerin. Dern wurde für ihre Darstellung einer kämpferischen Scheidungsanwältin in Noah Baumbachs Drama "Marriage Story" geehrt. "Marriage Story" ist ein von Netflix produzierter Film.

Schauspielerin Scarlett Johansson (l) gratuliert Schauspielerin Laura Dern, der Gewinnerin des Oscars für die beste Nebendarstellerin in "Marriage Story".

Ehrung für "American Factory"

Die von Michelle und Barack Obama unterstützte Dokumentation "American Factory" wurde ebenfalls mit einem Oscar ausgezeichnet. Der Film ist eine Netflix-Dokumentation über die Menschen in einer Fabrik im US-Bundesstaat Ohio. Regie führten Steven Bognar und Julia Reichert.