Nachdem es bei gutem Wetter in einigen Skigebieten Österreichs gestern voll geworden war, sollen nun Corona-Sicherheitsvorkehrungen verschärft werden. Die Politik appelliert gleichzeitig an die Eigenverantwortung der Gäste.

Einige österreichische Skigebiete passen nach großem Andrang am sonnigen Wochenende ihre Corona-Sicherheitskonzepte an. Nach Angaben des Bundeslandes Oberösterreich gehören dazu eine weitere Begrenzung der Parkplätze, mehr Platz zum Anstellen und mehr Ordner. Die dortigen Skigebieten Hinterstoder, Wurzeralm und Kasberg waren gestern sehr gut besucht gewesen.

Wie hier am Kasberg waren viele Parkplätze in österreichischen Skigebieten voll.

"Im Sinne der Eigenverantwortung appelliere ich aber auch an die Skifahrerinnen und Skifahrer, so weit möglich auch erst ab Mittag in die Skigebiete zu kommen, denn da sind viele Gäste vom Vormittag wieder auf dem Heimweg und man kommt so bequem und ohne Staus auf die Piste", sagte der regionale Wirtschaftsminister, Markus Achleitner.

Viele Abreisen bereits in der Mittagszeit

Am Sonntag seien um 12 Uhr etwa 3000 Gäste im Skigebiet Hinterstoder gewesen, ein Drittel aber bis 12:30 Uhr wieder abgereist, so Achleitner.

In Hinterstoder seien die im Zuge der Pandemie eingeschränkten Parkplätze schon um 9.30 Uhr ausgelastet gewesen, sagte Helmut Holzinger, Vorstandsdirektor der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen, dem ORF. Mit Hilfe der Polizei seien die Autos schon vor der Taleinfahrt abgewiesen worden.

Quarantänepflicht für Ausländer

In Österreich sind viele Skigebiete geöffnet, allerdings faktisch nur für Österreicherinnen und Österreicher. Für Gäste aus dem Ausland gilt eine zehntägige Quarantänepflicht.

Zudem sind FFP2-Masken für alle Skifahrer über 14 Jahre vorgeschrieben, die Gondeln oder Lifte benutzen oder anstehen müssen.